Sinopsis Film Green Lantern, Ryan Reynolds Jadi Superhero

JAKARTA - Sinopsis film Green Lantern akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Green Lantern merupakan film aksi superhero tahun 2011 yang disutradarai oleh Martin Campbell, dengan skenario karya Greg Berlanti.

Film adaptasi karakter DC Comics ini diperankan oleh Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Angela Bassett, dan Tim Robbins. Kisahnya menceritakan perjalanan Hal Jordan, seorang pilot uji yang memperoleh kekuatan setelah terpilih oleh The Ring, sumber energi bagi Green Lantern Intergalactic Corps.

Berdasarkan Rotten Tomatoes, Green Lantern mendapat peringkat 25% dari 248 ulasan, dengan rata - rata 4,6/10.

Sinopsis Film Green Lantern

Hal Jordan, seorang pilot berbakat yang arogan, bekerja di perusahaan produsen pesawat tempur milik Carol Ferris.

Suatu malam, sebuah pesawat ruang angkasa jatuh di dekatnya. Terdapat alien yang terluka parah di dalamnya. Sebelum tewas, alien yang bernama Abin Sur itu menyerahkan cincin hijau dan baterai kekuasaan kepada Hal.

Hal segera menyadari bahwa dirinya telah dipilih untuk bergabung dengan Green Lantern Corps, sebuah organisasi penjaga perdamaian intergalaksi yang terdiri dari berbagai makhluk dari berbagai ras dan planet.

Green Lantern Corps dibentuk oleh Guardians of the Universe pada miliaran tahun lalu. Mereka membagi alam semesta menjadi 3.600 sektor, dengan masing-masing sektor dijaga oleh satu Green Lantern yang diberdayakan oleh Cincin Kekuasaan.

Dengan bimbingan anggota Korps veteran seperti Tomar-Re, Kilowog, dan pemimpin Korps, Sinestro, Hal memulai pelatihannya di planet Oa. Meskipun pada awalnya Sinestro meragukan kemampuannya, Hal akhirnya mampu membuktikan keberanian dan dedikasinya.

Namun, meskipun telah terpilih Hal Jordan masih merasa ragu dan tidak yakin apakah dirinya layak menjadi anggota Green Lantern.

Sementara itu, ancaman besar muncul ketika Parallax, sosok raksasa kosmis jahat yang sebelumnya melukai Abin Sur, berhasil melarikan diri dari penjaranya. Parallax mulai menyerang Green Lantern Corps dan mengancam akan menghancurkan Bumi.