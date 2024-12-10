Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Komeng Ramaikan Serial Kompleks Pengabdi Istri, Setiap Pagi di RCTI!

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:30 WIB
Komeng Ramaikan Serial <i>Kompleks Pengabdi Istri</i>, Setiap Pagi di RCTI!
Komeng Ramaikan Serial {Kompleks Pengabdi Istri}, Setiap Pagi di RCTI! (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kini, pagi Anda akan lebih ceria dan penuh tawa berkat kehadiran serial komedi Kompleks Pengabdi Istri. Series ini akan tayang di RCTI, setiap Senin-Jumat, pukul 08.00 WIB.

Serial komedi ini mengangkat keseharian para penghuni kompleks yang penuh warna. Dibintangi Komeng, Eric Estrada, Cupi Cupita, Moniq Sekar, dan Yusuf Surya, series ini menghadirkan cerita ringan berbalut humor segar.

Kompleks Pengabdi Istri menampilkan kisah empat keluarga di mana para suaminya ‘tunduk’ pada istri masing-masing. Berasal dari latar budaya berbeda membuat cerita serial komedi ini akan jauh dari kata membosankan.

Lewat serial ini, Anda akan bisa melihat bagaimana istri Jaka yang berasal dari Madura, berseteru dengan istri Komeng asal Purwokerto. Konflik keduanya selalu memicu drama yang mengundang tawa.

Sementara Pak RT beristrikan perempuan asal Manado, sementara Dibyo menikahi wanita asal Malaysia. Dua karakter tambahan ini juga dipastikan akan memberi warna tersendiri dalam serial Kompleks Pengabdi Istri.

Yang tak boleh dilewatkan adalah keberadaan Neng Cupi, janda cantik yang memikat perhatian para suami di kompleks tersebut. Tak jarang, sosoknya memicu keributan di antara bapak-bapak kompleks.

Setiap episode Kompleks Pengabdi Istri menawarkan humor segar yang mengangkat kehidupan sehari-hari dengan cara yang ringan dan menghibur. Cerita yang berpusat pada kehidupan keluarga ini menyuguhkan tawa, kehangatan, dan keceriaan.

