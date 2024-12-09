Indonesian Idol Season XIII Tayang Malam Ini, Dijamin Lebih Seru

JAKARTA - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season XIII akan tayang perdana malam ini, Senin (9/12/2024). Acara ini akan disiarkan langsung dari MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Para peserta yang lolos audisi siap melangkah ke panggung Indonesian Idol yang selalu dinantikan oleh para penonton.

Musim ini menjadi momen istimewa karena menandai 20 tahun perjalanan Indonesian Idol di dunia hiburan Indonesia. Tahun ini, ajang pencarian bakat ini kembali menghadirkan talenta luar biasa yang siap memikat hati para penonton dengan kemampuan vokal mereka.

Indonesian Idol Season XIII menghadirkan para musisi ternama sebagai dewan juri, yaitu Judika, Anang Hermansyah, Maia Estianty, dan Bunga Citra Lestari. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga menghadirkan momen-momen seru, seperti debat hangat dan ekspresi kocak saat menyaksikan para peserta audisi.

Melalui akun Instagram resmi @indonesianidol, tampak berbagai momen menarik dari para juri, termasuk suasana menegangkan saat Anang Hermansyah berselisih pendapat dengan juri lainnya.