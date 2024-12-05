Juri Indonesian Idol Sebut Peserta Season 13 Berbahaya!

JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Season XIII kembali digelar. Para juri memastikan, para peserta tahun ini memiliki kemampuan musikalitas dan bakat bernyanyi yang sangat luar biasa.

“Mereka itu separuh umurku loh. Tapi kemampuan dan kepercayaan diri mereka, di atas rata-rata. Mereka ini anak-anak yang memang tidak ragu untuk tampil,” ujar Anang di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (5/12/2024).

Menurut Anang, Indonesian Idol bisa menjadi tolak ukur bagi seseorang yang ingin menjadi penyanyi. Sebab, jebolan ajang pencarian bakat tersebut terbukti menjadi idola masyarakat Indonesia.

“Metode yang dilakukan Idol tuh belum ada yang mampu menandingi. Karena selalu mampu melahirkan penyanyi yang masih bagus dan hits sampai hari ini,” ungkap pelantun Jodohku tersebut.

Lalu apa perbedaan Indonesian Idol XIII dengan tahun sebelumnya? Anang mengaku, perbedaan paling mencolok adalah kemampuan para kontestan. Hal itu diamini oleh juri lain, Maia Estianti.