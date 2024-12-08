Serunya Hari Terakhir Indonesia Games Festival Bareng MNC Games & Animation!

Ikuti keseruan hari terakhir bertemu karakter KIKO dan BIMA S di event Indonesia Games Festival 2024 Ice BSD Hall 3A - Tangerang Banten selama tiga hari, mulai tanggal 6-8 Desember 2024. Keseruan yang dimulai dari hadir dalam bentuk meet & greet BIMA S di stage dan KIKO di Booth MNC GAMES & ANIMATION serta banyak activation gratis-gratis lainnya hanya di dalam booth MNC Games & Animation.

Kamu juga pasti sudah kenal baik dengan KIKO yang serial animasinya sudah tayang sejak 2014, serial animasi dapat kalian saksikan di RCTI setiap hari jam 07.15 Pagi. KIKO juga tayang setiap hari Senin - Jum'at jam 06.30 pagi dan Setiap Hari pukul 15.00 WIB di MNCTV. Seperti yang kamu ketahui KIKO dan BIMA S adalah serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation, KIKO yang mengisahkan tentang mutasi Ikan di kota bawah air bernama "Kota Asri" yang selalu mengisi kehidupan mereka dengan skema jenaka dan kenakalan. Serial animasi BIMA S adalah animasi yang mengisahkan tentang seri ini didasarkan dari serial tokusatsu Indonesia "BIMA Satria Garuda" tayang di RCTI pada tahun 2013. Serial ini tayang pada 4 Oktober 2020, di kanal TV RCTI hingga 28 Mei 2023. Sejak 4 Juni 2023, saat ini serial BIMA S Animation tayang di Sabtu jam 06.30 di MNCTV & Minggu 08.00 di GTV.

IGF 2024 merupakan festival game terintegrasi yang menghadirkan exhibition dari berbagai perusahaan gim lokal dan internasional, mempertemukan brand dan pengguna gim secara langsung. Mengusung tema Accelerate Indonesia’s Gaming, event ini akan menjadi titik tolak bagi perkembangan lebih lanjut dari sektor game tanah air, dengan fokus pada upaya untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Digital Nasional.

Acara ini turut melibatkan dan didukung berbagai pihak dari berbagai lintas industri diantaranya , Kemenperin, Kemendikbud Ristek, AGI, AVGI, PBESI, BCA, GoPay, Spiva, Honda, CBN Fiber dan V2 Indonesia. Dukungan penuh ini menunjukan sinergi yang kuat untuk mensukseskan perkembangan industri game di Indonesia. Selain itu, Festival ini akan diikuti oleh puluhan perusahaan gim lokal dan internasional, seperti Riot Games, Garena, Moonton, dan masih banyak lagi.

Di acara IGF 2024 kali ini, MNC Games dan Animation menghadirkan 2 games menarik dan fun yang bisa dimainkan di berbagai kalangan masyarakat yaitu Games+ Arcade di dalam aplikasi RCTI+ dan Game KIKO Survivor. Keseruan tidak berakhir disini, Kami juga menghadirkan Animasi "Zanna Whisper of Volcano Isles" yang akan tayang di bioskop seluruh indonesia mulai 2 Januari 2025 serta komik terbaru kami yang masih satu universe dgn Bima S yaitu "Eagle" Comic yang akan rilis di awal tahun 2025 hanya di aplikasi Klaklik, aplikasi baca novel dan komik buatan Indonesia, tutur Nielson Tanaya selaku Event Management Dept Head ESI (Games+).