Animasi Titus The Detective dalam Episode Diamond Bear, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama si kecil dengan menayangkan serial animasi Titus The Detective. Animasi produksi MNC Animation ini berkisah tentang petualangan Titus, Fyra, dan Bobit dalam memecahkan kasus.

Petualangan Titus dalam mencari jejak dan menemukan petunjuk, akan mengajak penontonnya menjelajah Steamburg. Kali ini, setting Titus The Detective menampilkan gerlapnya perkotaan hingga liarnya hutan rimba.

Episode Diamond Bear bertutur tentang Ronan yang memesan boneka beruang dengan kancing permata kepada Pak Oliver. Boneka itu akan diberikannya untuk hadiah ulang tahun Gina.

Namun setelah pesanan selesai, boneka itu hilang. Pak Oliver meminta bantuan Titus untuk menemukannya. Kecurigaan semakin kuat, setelah mereka memergoki Bulpan yang diam-diam meminta Axel dan Xerxes untuk membawa sesuatu di dalam kardus.

Saksikan episode Diamond Bear animasi Titus The Detective di RCTI, pada Minggu (17/11/2024), pukul 09.00 WIB. Pecahkan kasus dan misteri bersama Titus dan Detective Squad.