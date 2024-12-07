Miftah Maulana Dikerubungi Lalat Hijau, Netizen Bilang Begini

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman, yang lebih dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Keputusan ini diambil setelah dirinya menuai kritik karena sempat melontarkan komentar yang dinilai melecehkan seorang pedagang es teh.

Namun, perhatian netizen justru tertuju pada hal tak biasa dalam video pengumuman pengunduran dirinya. Banyak lalat hijau terlihat mengerumuni rambut, tangan, dan tubuh Gus Miftah selama ia berbicara.

Video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun Instagram @awreceh.id, memperlihatkan Gus Miftah yang beberapa kali mengusir lalat-lalat tersebut dengan tangannya saat memberikan pernyataan.

“Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, saya ingin menyampaikan keputusan yang telah saya renungkan dengan mendalam setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah," ucap Gus Miftah sambil mengusir lalat.

"Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden RI bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” lanjutnya, Sabtu (7/12/2024).

Alih-alih merasa simpati atas pengunduran diri Gus Miftah, netizen justru ramai-ramai memberikan komentar lucu terkait kehadiran lalat hijau dalam video tersebut.

“Mandi dulu, Pak, itu lalat nempel terus,” tulis seorang netizen dengan akun @mes***.

“Maklum, bau,” balas pengguna lain dengan nama @des***.

“Bau nggak sih itu, sampai ada lalat hijau?” tambah akun @aku***.