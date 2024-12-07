Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral

Brigitta Putri , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |11:22 WIB
Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral
Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral (Foto: IG Miftah)
A
A
A

JAKARTA - Miftah Maulana, atau Gus Miftah, kembali menjadi sorotan setelah video interaksinya dengan komedian senior Yati Pesek dalam sebuah acara wayang kulit viral di media sosial. Video berjudul "Gus Miftah vs Bude Yati Pesek" yang diunggah di YouTube pada 5 Maret 2022 kembali mencuat dan memicu kritik dari berbagai kalangan.

Meski begitu, Gus Miftah mengaku hubungannya dengan Yati Pesek tetap terjalin baik.

"Video setahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan dia terjalin terbaik," ungkap Gus Miftah dalam jumpa pers.

Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral
Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral

Ia juga menyampaikan rencana untuk meminta maaf secara langsung kepada Yati Pesek. Menurutnya, ia telah berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

“Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya di Sragen dan Demak untuk menyampaikan permintaan maaf. Setelah ini, insya Allah saya akan bersilaturahmi langsung dengan beliau (Yati Pesek)," ujarnya.

Kejadian tersebut bermula ketika Yati Pesek tampil membawakan lagu "Bajing Loncat" di panggung acara wayang kulit di Pondok Pesantren Ora Aji. Saat itu, Gus Miftah yang turut hadir melontarkan candaan, “Nih, bajingannya saya ajak naik.”

Yati membalas pernyataan itu dengan bercanda pula, “Kok saya dikatai bajingan sih?” Gus Miftah kemudian mencoba menjelaskan bahwa ucapannya hanya merujuk pada judul lagu yang dinyanyikan Yati.

Namun, candaan itu tidak berhenti di sana. Gus Miftah melanjutkan dengan lelucon lain yang dinilai tidak pantas.

“Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Jadi milih jadi sinden. Kalau cantik, pasti jadi l*nte. Oh, bukan ya Bude?” ujarnya, disambut tawa para penonton.

Yati Pesek yang mendengar ucapan tersebut tampak tertegun, namun berusaha mencairkan suasana dengan menimpali, “Lek Warseno, jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya nih. Jadi ngomongnya begini.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116409/gus_miftah-LZ3q_large.jpg
Viral Remaja Curi Pisang demi Adik, Gus Miftah Berikan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104147/gus_miftah-kALG_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Kembali Berdakwah di Klub Malam hingga Lokalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094900/dosen_upnjv-5vrf_large.jpg
Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094073/miftah_maulana-gnpB_large.jpeg
Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093682/kunto_aji-dkrl_large.jpg
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093324/zaidan_yahya-ojkB_large.jpg
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement