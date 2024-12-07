Miftah Maulana Segera Temui Yati Pesek Usai Video Penghinaan Kembali Viral

JAKARTA - Miftah Maulana, atau Gus Miftah, kembali menjadi sorotan setelah video interaksinya dengan komedian senior Yati Pesek dalam sebuah acara wayang kulit viral di media sosial. Video berjudul "Gus Miftah vs Bude Yati Pesek" yang diunggah di YouTube pada 5 Maret 2022 kembali mencuat dan memicu kritik dari berbagai kalangan.

Meski begitu, Gus Miftah mengaku hubungannya dengan Yati Pesek tetap terjalin baik.

"Video setahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan dia terjalin terbaik," ungkap Gus Miftah dalam jumpa pers.

Ia juga menyampaikan rencana untuk meminta maaf secara langsung kepada Yati Pesek. Menurutnya, ia telah berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

“Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya di Sragen dan Demak untuk menyampaikan permintaan maaf. Setelah ini, insya Allah saya akan bersilaturahmi langsung dengan beliau (Yati Pesek)," ujarnya.

Kejadian tersebut bermula ketika Yati Pesek tampil membawakan lagu "Bajing Loncat" di panggung acara wayang kulit di Pondok Pesantren Ora Aji. Saat itu, Gus Miftah yang turut hadir melontarkan candaan, “Nih, bajingannya saya ajak naik.”

Yati membalas pernyataan itu dengan bercanda pula, “Kok saya dikatai bajingan sih?” Gus Miftah kemudian mencoba menjelaskan bahwa ucapannya hanya merujuk pada judul lagu yang dinyanyikan Yati.

Namun, candaan itu tidak berhenti di sana. Gus Miftah melanjutkan dengan lelucon lain yang dinilai tidak pantas.

“Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Jadi milih jadi sinden. Kalau cantik, pasti jadi l*nte. Oh, bukan ya Bude?” ujarnya, disambut tawa para penonton.

Yati Pesek yang mendengar ucapan tersebut tampak tertegun, namun berusaha mencairkan suasana dengan menimpali, “Lek Warseno, jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya nih. Jadi ngomongnya begini.”