Sinopsis Film Mei Ren Yu, Putri Duyung Jatuh Cinta pada Manusia

JAKARTA – Sinopsis film Mei Ren Yu (The Mermaid) akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mei Ren Yu atau The Mermaid merupakan film fantasi komedi romantis asal Tiongkok-Hongkong yang dirilis 8 Februari 2016.

Film ini disutradarai, ditulis, dan diproduksi oleh Stephen Chow. Mei Ren Yu dibintangi oleh aktor ternama asal Tiongkok, Deng Chao, yang berperan sebagai Liu Xuan yang merupakan lawan main dari Lin Yun yang memerankan karakter putri duyung.

Mei Ren Yu mendapat banyak respon positif dari masyarakat Tiongkok dan berhasil menjadi film Tiongkok dengan penghasilan paling tinggi sepanjang masa. Film ini mendapat rating 6,2/10 dari 10 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 95% penerimaan dari 40 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Mei Ren Yu

Pada awal film, cerita berfokus pada seorang pengusaha properti yang playboy bernama Liu Xuan (Deng Chao) yang diketahui membeli Green Gulf, yang merupakan sebuah cagar alam pesisir. Liu Xuan berencana untuk membangun proyek lahan reklamasi yang mengikis kehidupan laut di daerah tersebut.

Selain tempat biota laut, Green Gul juga sebenarnya merupakan rumah bagi para manusia duyung. Teknologi sonar yang digunakan dalam pembangunan proyek tersebut membuat banyaknya manusia duyung yang meninggal atau sakit karena polusi berat.

Murka, bangsa duyung pun mengirim Shan (Lin Yun), seorang putri duyung yang sangat cantik, untuk membunuh Xuan. Agar tidak dicurigai sebagai duyung, sebelumnya Shan sudah berlatih bagaimana berjalan dengan siripnya sehingga dapat membaur dengan manusia.

Shan pun menjalankan misinya dengan penuh perhitungan. Ia menggoda Xuan terlebih dahulu dengan cara menyamar menjadi seorang penari di pesta perayaan bisnis Xuan. Karena paras cantik Shan, Xuan pun berhasil ditaklukan.