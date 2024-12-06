Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 63

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 63 bercerita tentang Ratna yang menolak menjalani operasi. Sebagai tanda penolakan, dia merobek surat perjanjian dengan

Ratna memutuskan untuk menolak operasi dengan merobek surat perjanjian antara Biru dan Noah. Dia juga meminta agar Noah berhenti mengusik rumah tangga Biru dan Amira.

Sementara itu, Baron kaget saat melihat Amira. Namun dia yakin, Amira tidak akan mengenalinya. Di lain pihak, Biru menemui Maudy dan mengatakan akan membuka hatinya untuk Amira.

Namun dia tidak mengatakan bahwa semua itu dilakukannya karena sudah berjanji pada sang ibu. Ratna kemudian mengajak Amira untuk berbelanja pakaian, sepatu, hingga perawatan salon.

Ratna kemudian meminta Amira menggunakan kartu kredit Biru untuk membayar semua belanjaan mereka yang mencapai ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana reaksi Biru saat mendapatkan notifikasi tagihan kartu kredit tersebut?

Akankah Biru marah pada Amira? Lalu sampai kapan pria itu akan merahasiakan perjanjiannya dengan Ratna pada Maudy? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

