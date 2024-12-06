Advertisement
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 61 dan 62

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |00:54 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terbelenggu Rindu</i> Episode 61 dan 62
Terbelenggu Rindu Episode 61 dan 62. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 61 dan 62 bercerita tentang Ratna yang memutuskan untuk tinggal di rumah Biru. Ibu dan anak tersebut sepakat membuat perjanjian.

Isi perjanjian itu tentang Biru harus membuka hatinya untuk Amira dan berusaha mencintai istrinya dalam 3 bulan. Karena perjanjian itu, mereka pun tidur sekamar.

Ketika Ratna meminta Biru membantu istrinya memasak, tangan Amira pun terkena wajan penggorengan yang panas. Biru terlihat khawatir dan langsung mengobati tangan Amira.

Sementara itu, Baron diterima bekerja sebagai supir Noah. Vernie terkejut ketika mengetahui hal tersebut dan meminta Baron untuk segera pergi. 

Lalu apakah Biru bisa sepenuhnya jatuh cinta pada Amira dalam waktu 3 bulan? Lalu bagaimana pula kondisi kesehatan Ratna setelah menolak donor hati dari Noah? 

Pertanyaan itu akan terjawab dalam sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI setiap hari, pukul 18.15 WIB. Sinetron ini juga bisa Anda tonton streaming lewat aplikasi RCTI+.**

