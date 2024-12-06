Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miftah Maulana Hina Yati Pesek, Umi Pipik: Merendahkan Wanita

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |23:02 WIB
Miftah Maulana Hina Yati Pesek, Umi Pipik: Merendahkan Wanita
=Miftah Maulana Hina Yati Pesek, Umi Pipik: Merendahkan Wanita (Foto: IG Umi Pipik)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik, istri almarhum Ustadz Jefri Al Buchori, menyatakan kekesalannya setelah melihat video Miftah Maulana yang dinilai menghina seniman Yati Pesek dengan ucapan tidak pantas. Setelah sebelumnya menuai kontroversi karena dianggap menghina pedagang es teh, kali ini Gus Miftah kembali menjadi sorotan publik karena pernyataannya di acara wayang Ki Warsono di Yogyakarta.

Dalam acara tersebut, Gus Miftah mengomentari lagu Bajing Loncat dengan melontarkan kalimat yang menyinggung Yati Pesek.

"Ini tadi lagunya berjudul Bajing Loncat, kalau bajingan saya ajak naik," ujar Gus Miftah dalam bahasa Jawa.

Miftah Maulana Hina Yati Pesek, Umi Pipik: Merendahkan Wanita
Miftah Maulana Hina Yati Pesek, Umi Pipik: Merendahkan Wanita

Ucapan itu langsung ditanggapi oleh Yati Pesek yang menegur dengan santai tetapi tegas. "Ngatain aku bajingan, ini kamu meski lebih muda mau aku jadikan guru lho," balas Yati.

Namun, Gus Miftah tak berhenti di situ. Ia kemudian menyinggung penampilan fisik Yati dengan nada bercanda yang dianggap merendahkan. "Saya bersyukur Bude Yati itu jelek, makanya jadi sinden, kalau cantik jadi lonte," katanya.

Mendengar ucapan itu, Umi Pipik mengungkapkan rasa sakit hatinya meskipun perkataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda.

"Kok saya dengernya sakit hati ya," tulis Umi Pipik melalui unggahan Instagram Story pada Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, kalimat tersebut tidak hanya menghina profesi seseorang tetapi juga merendahkan martabat wanita secara umum.

"Penghinaan terhadap profesi dan merendahkan wanita," tutupnya.

 

1 2
