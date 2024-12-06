Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:17 WIB
Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana
Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Miftah Maulana kembali menjadi sorotan setelah ucapannya yang dinilai tak pantas kepada komedian senior Yati Pesek. 

Dalam sebuah acara wayang kulit di Pondok Pesantren Ora Aji, video interaksi keduanya diunggah ke YouTube dengan judul "Gus Miftah vs Bude Yati Pesek" pada 5 Maret 2022. 

Namun, candaan Gus Miftah di acara itu menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Yati pun memberikan balasan menohok untuk Miftah Maulana.

Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana
Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana

Saat itu, Yati Pesek baru saja membawakan lagu "Bajing Loncat" di atas panggung. Gus Miftah yang turut hadir di panggung langsung melontarkan candaan, “Nih, bajingannya saya ajak naik.”

Candaan tersebut dibalas oleh Yati dengan nada bercanda pula, “Kok saya dikatai bajingan sih?” Gus Miftah kemudian mencoba meluruskan maksudnya, bahwa kata “bajingan” merujuk pada judul lagu yang dinyanyikan oleh Yati.

Namun, candaan itu tak berhenti di situ. Gus Miftah kembali membuat lelucon yang dinilai tidak pantas. “Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Jadi milih jadi sinden. Kalau cantik, pasti jadi l*nte. Oh, bukan ya Bude?” ucapnya, yang sontak membuat penonton tertawa.

Mendengar candaan tersebut, Yati Pesek tampak tertegun. Ia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, “Lek Warseno, jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya nih. Jadi ngomongnya begini.”

Namun, jawaban Gus Miftah justru semakin liar. “Tadinya mau saya seriusin, Pakde. Tapi saya khawatir bakal meninggal duluan karena keracunan. Soalnya s*sunya sudah kadaluarsa,” katanya sambil tertawa.

Yati hanya menjawab singkat, “Ngawur!” sambil memandang Gus Miftah.

Potongan video tersebut segera viral dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mengkritik ucapan Gus Miftah, menganggapnya tidak pantas diucapkan oleh seorang pendakwah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116409/gus_miftah-LZ3q_large.jpg
Viral Remaja Curi Pisang demi Adik, Gus Miftah Berikan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104147/gus_miftah-kALG_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Kembali Berdakwah di Klub Malam hingga Lokalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094900/dosen_upnjv-5vrf_large.jpg
Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094073/miftah_maulana-gnpB_large.jpeg
Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093682/kunto_aji-dkrl_large.jpg
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093324/zaidan_yahya-ojkB_large.jpg
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement