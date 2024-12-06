Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana

JAKARTA - Miftah Maulana kembali menjadi sorotan setelah ucapannya yang dinilai tak pantas kepada komedian senior Yati Pesek.

Dalam sebuah acara wayang kulit di Pondok Pesantren Ora Aji, video interaksi keduanya diunggah ke YouTube dengan judul "Gus Miftah vs Bude Yati Pesek" pada 5 Maret 2022.

Namun, candaan Gus Miftah di acara itu menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Yati pun memberikan balasan menohok untuk Miftah Maulana.

Yati Pesek Beri Balasan Menohok untuk Miftah Maulana

Saat itu, Yati Pesek baru saja membawakan lagu "Bajing Loncat" di atas panggung. Gus Miftah yang turut hadir di panggung langsung melontarkan candaan, “Nih, bajingannya saya ajak naik.”

Candaan tersebut dibalas oleh Yati dengan nada bercanda pula, “Kok saya dikatai bajingan sih?” Gus Miftah kemudian mencoba meluruskan maksudnya, bahwa kata “bajingan” merujuk pada judul lagu yang dinyanyikan oleh Yati.

Namun, candaan itu tak berhenti di situ. Gus Miftah kembali membuat lelucon yang dinilai tidak pantas. “Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Jadi milih jadi sinden. Kalau cantik, pasti jadi l*nte. Oh, bukan ya Bude?” ucapnya, yang sontak membuat penonton tertawa.

Mendengar candaan tersebut, Yati Pesek tampak tertegun. Ia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, “Lek Warseno, jangan-jangan dia jatuh cinta sama saya nih. Jadi ngomongnya begini.”

Namun, jawaban Gus Miftah justru semakin liar. “Tadinya mau saya seriusin, Pakde. Tapi saya khawatir bakal meninggal duluan karena keracunan. Soalnya s*sunya sudah kadaluarsa,” katanya sambil tertawa.

Yati hanya menjawab singkat, “Ngawur!” sambil memandang Gus Miftah.

Potongan video tersebut segera viral dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mengkritik ucapan Gus Miftah, menganggapnya tidak pantas diucapkan oleh seorang pendakwah.