HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Backtrace, Intrik Ingatan dan Konflik Identitas

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:06 WIB
Sinopsis Film Backtrace, Intrik Ingatan dan Konflik Identitas (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Backtrace akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Backtrace adalah film aksi kriminal asal Amerika yang dirilis pada tahun 2018.

Disutradarai oleh Brian A. Miller, film ini menampilkan bintang-bintang ternama seperti Sylvester Stallone, Matthew Modine, dan Ryan Guzman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 9%, berdasarkan 11 ulasan, dengan peringkat rata-rata 2,2/10.

Sinopsis Film Backtrace

Donovan "Mac" MacDonald (Matthew Modine) adalah seorang pria yang kehilangan ingatannya setelah terluka parah dalam sebuah perampokan bank yang gagal. Akibat trauma tersebut, MacDonald didiagnosis menderita amnesia dan ditempatkan di bangsal psikiatri penjara selama tujuh tahun.

Namun, hidupnya berubah ketika seorang narapidana bernama Lucas (Ryan Guzman) dan seorang dokter bernama Erin (Meadow Williams) memaksanya untuk melarikan diri dari penjara. Mereka menyuntikkan serum eksperimental yang membuat MacDonald menghidupkan kembali ingatan-ingatan yang terlupakan.

Kini, MacDonald harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia dikejar oleh Detektif Sykes (Sylvester Stallone), seorang polisi berpengalaman, serta Agen FBI Franks (Christopher McDonald). Di tengah efek samping serum yang berbahaya, MacDonald berjuang untuk mengingat masa lalunya, menemukan uang hasil perampokan yang hilang, dan menghadapi kenyataan pahit tentang siapa dirinya sebenarnya.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
