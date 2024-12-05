Sinopsis Film Unknown, Pencurian Identitas Manusia

JAKARTA - Sinopsis film Unknown akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Unknown adalah film aksi-thriller tahun 2011 garapan sutradara Jaume Collet-Serra.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, dan Frank Langella. Film ini diadaptasi dari novel Prancis tahun 2003 karya Didier Van Cauwelaert berjudul Out of My Head, yang diubah menjadi skenario oleh Oliver Butcher dan Stephen Cornwell.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 55% dari 207 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 5,8/10.

Sinopsis FIlm Unknown

Martin Harris, seorang profesor, tiba di Berlin bersama istrinya, Liz, untuk menghadiri konferensi bioteknologi. Namun, ketika menyadari tas kerjanya tertinggal di bandara, Martin naik taksi untuk mengambilnya kembali. Taksinya mengalami kecelakaan serius hingga masuk ke sungai Spree, membuat Martin tak sadarkan diri.

Martin terbangun di rumah sakit setelah koma selama empat hari. Ketika kembali ke hotel, ia terkejut menemukan istrinya bersama pria lain yang mengaku sebagai dirinya. Liz bersikeras tidak mengenalnya, dan Martin gagal membuktikan identitasnya. Bahkan, pria tersebut memiliki identitas resmi dan foto keluarga yang menunjukkan bahwa dialah "Martin Harris."

Kebingungan ini membawa Martin mencari bantuan dari Ernst Jürgen, seorang mantan agen Stasi yang kini menjadi penyelidik swasta. Martin juga bertemu Gina, sopir taksi yang menyelamatkan nyawanya dalam kecelakaan. Gina, seorang imigran tanpa dokumen asal Bosnia, setuju untuk membantunya.

Sementara itu, Jürgen menyelidiki kaitan antara konferensi bioteknologi, pangeran Saudi bernama Shada, dan potensi ancaman pembunuhan. Ia menduga bahwa pencurian identitas Martin mungkin terkait dengan rencana besar yang melibatkan kelompok teroris bernama Section 15.

Saat mencari bukti identitasnya, Martin menemukan petunjuk di dalam buku botani miliknya. Dengan bantuan Gina, ia menemukan bahwa Liz sebenarnya adalah bagian dari rencana untuk menggantinya dengan orang lain. Ketegangan semakin memuncak ketika Martin dikejar oleh para pembunuh bayaran, sementara Jürgen memilih bunuh diri demi melindungi informasi yang ia temukan dari ancaman Cole, seorang mantan tentara bayaran.