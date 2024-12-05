Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis yang Sindir Gus Miftah Imbas Hina Pedagang Es Teh

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:27 WIB
6 Artis yang Sindir Gus Miftah Imbas Hina Pedagang Es Teh
6 Artis yang Sindir Gus Miftah Imbas Hina Pedagang Es Teh. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Artis sindir Gus Miftah imbas hina pedagang es teh dalam sebuah acara keagamaan di Magelang, Jawa Tengah, pada 20 November 2024. Aksi sang pendakwah mengolok-olok Sonhaji mendapat simpati dari banyak pihak.

Beberapa artis dan public figure pun mengungkapkan pandangan mereka tentang permasalahan itu. Deddy Corbuzier hingga Dewi Sandra ikut buka suara lewat media sosial mereka masing-masing. Lalu apa tanggapan mereka?  

6 Artis yang Sindir Gus Miftah Imbas Hina Pedagang Es Teh

1.Ustadz Dennis Lim

Ustadz Dennis Lim bereaksi atas aksi penghinaan yang dilakukan Gus Miftah kepada pedagang es teh di Magelang. “Astaghfirullahaladzim. Bapak itu lagi dapet transferan pahala luar biasa. Kita tahu kalau ada yang mencaci kita maka yang mencaci transfer pahala ke yang dicaci," ungkapnya di Instagram, pada 4 Desember 2024.

2.Dewi Sandra

Artis yang sindir Gus Miftah imbas hina pedagang es teh berikutnya adalah Dewi Sandra. Sang penyanyi menilai, aksi Gus Miftah kurang pantas. "Orang yang bekerja demi menjaga diri dari meminta-minta adalah orang yang pintar dan terhormat," bunyi quote yang dibagikan sang artis pada 4 Desember 2024.

3.Richard Lee

Halaman:
1 2 3
