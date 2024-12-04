Dihina Gus Miftah, Sunhaji Dapat Uang Rp100 Juta dari TikToker Willie Salim

MAGELANG - TikToker Willie Salim memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp100 juta kepada Sunhaji, sosok pedagang es teh yang viral karena diolok-olok oleh Gus Miftah.

Willie dalam unggahannya menegaskan, tidak asal memberikan bantuan karena memanfaatkan momentum isu viral. Dia mengaku, memiliki beberapa pertimbangan hingga akhirnya memberikan bantuan tersebut.

“Beliau sosok pekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Banting tulang cari uang meski tangan kirinya bekas patah dan (sampai) bengkok,” ujarnya seperti dikutip dari Instagram sang TikToker, pada Rabu (4/12/2024).

Willie Salim mengaku, terenyuh dengan cerita Sunhaji yang mengaku, kerap pulang ke rumah dengan tangan kosong tanpa satu sen pun rupiah untuk keluarga. Dia bahkan kerap tidur di jalanan demi lanjut berdagang.

Karena kondisi itu, Willie memutuskan untuk menyerahkan dana sebesar Rp100 juta kepada Sunhaji. Dana itu, menurut sang TikToker, akan digunakan untuk membiayai tiga hal.

Pertama, untuk membuka warung kecil-kecilan agar Sunhaji tak lagi perlu capek menjajakan barang dagangannya dengan berkeliling. Willie menilai, membuka warung merupakan keputusan terbaik Sunhaji yang sangat didukungnya.

“Sesungguhnya, usaha yang baik ialah berdagang. Karena 90 persen pintu rezeki datang dari berdagang,” kata sang TikToker.

Dihina Gus Miftah, Sunhaji Terima Uang Rp100 Juta dari TikToker Willie Salim. (Foto: Instagram/@willie27_)

Kedua, membayar tunggakan uang sekolah anaknya. Ketiga, berangkat umrah ke Tanah Suci. “Dananya sudah aku titipkan. Semoga berkah. Doa terbaik,” katanya mengakhiri unggahan itu.

Bersama postingan itu, Willie Salim mengunggah foto dan video yang memperlihatkan dirinya menyerahkan uang Rp100 juta secara tunai. Sunhaji terlihat tak mampu menahan air matanya karena terharu mendapat kebaikan banyak orang.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “Apa amalan bapak ini ya sampai dari hinaan besar kini langsung ditinggikan derajatnya sama Allah. Salam sehat selalu Pak,” kata akun @geddonid.