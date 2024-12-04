Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cinta di Balik Awan: Kisah Romantis dan Misterius yang Penuh Kejutan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:15 WIB
Cinta di Balik Awan: Kisah Romantis dan Misterius yang Penuh Kejutan
Cinta di Balik Awan: Kisah Romantis dan Misterius yang Penuh Kejutan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan mulai menayangkan series Vision+ Cinta di Balik Awan mulai 5 Desember 2024, pukul 17.30 WIB. Series ini mengombinasikan tema misteri, cinta, dan petualangan yang sayang untuk dilewatkan.

Series ini berkisah tentang perjalanan emosional Razi (Arbani Yasiz) setelah mengakhiri hubungan asmaranya dengan Jessica (Agatha Priscilla). Razi yang galau dan hilang arah kemudian bertemu Jane (Yasamin Jasem). 

Jane kemudian menawarkan pekerjaan sebagai paparazzi kepada Razi. Tugasnya, membuntuti ayah Jane untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan sang ayah. Namun dalam perjalanannya, mereka justru terjebak dalam situasi rumit.

Mereka diculik sekelompok orang yang tergabung dalam ‘Kerajaan Ketuhanan Kamilia. Situasi tersebut membuat kisah mereka semakin kompleks dan mendebarkan. Lalu bagaimana cara mereka melarikan diri?

Jangan lewatkan Cinta di Balik Awan di RCTI, mulai 5 Desember 2024, pukul 17.30 WIB. Untuk kenyamanan menonton pasang STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. 

Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi Layanan Solusi Digital RCTI di nomor WhatsApp 08569003900 dan ikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

