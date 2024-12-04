Minta Maaf kepada Pedagang Es Teh, Cara Rangkul Miftah Maulana Jadi Sorotan

Minta Maaf kepada Pedagang Es Teh, Cara Rangkul Miftah Maulana Jadi Sorotan (Foto: ist)

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman, atau yang akrab disapa Gus Miftah, akhirnya menemui Suhanji, pedagang es teh yang diolok-olok olehnya. Pedagang yang diketahui bernama Sunhaji itu menjadi sasaran kata-kata Gus Miftah yang sebelumnya dianggap sebagai candaan.

Terlihat Gus Miftah duduk berdampingan dengan Sun Haji sambil merangkulnya. Momen ini dilakukan sebagai bentuk permintaan maaf atas tindakannya.

"Saya ingin bersilaturahmi dengan Kang Sun Haji. Beliau ini sering sekali ikut pengajian. Jadi, saat itu niatnya bercanda, tapi disalahartikan," ujar Gus Miftah dalam video tersebut, Rabu (4/12/2024).

Minta Maaf kepada Pedagang Es Teh, Cara Rangkulan Miftah Maulana Jadi Sorotan

Ia pun melanjutkan dengan pernyataan maaf, "Tapi apa pun itu, Abah minta maaf sama Kang Soleh."

Sebagai bentuk itikad baik, pendakwah yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama ini berencana mengadakan pengajian di sekitar tempat tinggal Sunhaji