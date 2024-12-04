Ustadz Salim A Fillah Berikan Anak Penjual Es Teh yang Dihina Miftah Maulana Beasiswa

JAKARTA - Suhanji, penjual es teh yang dihina Miftah Maulana mendapatkan keberkahan luar biasa atas kejadian tak mengenakan itu.

Publik kini bersimpati kepada Suhanji yang menjadi korban olok-olok Miftah Maulana, salah satunya, Ustadz Salim A Fillah. Selain bersimpati, Ustadz Salim bahkan memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak Suhanji.

“Alhamdulillah tim kami sudah bertemu langsung di rumah bapak penjual es, insya Allah komitmen kami untuk memberi beasiswa pendidikan kepada anak-anaknya. Berkah selalu untuk para pejuang nafkah yang berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal,” ujar Ustadz Salim lewat akun Instagram miliknya.

Gus Miftah sudah bertemu dengan Suhanji dan kemudian meminta maaf. Gus Miftah bertemu dengan Sunhaji, seorang pedagang es teh yang sempat menjadi sorotan setelah insiden dalam acara Magelang Bersholawat.

Dalam acara tersebut, candaan Gus Miftah terhadap Sunhaji dianggap tidak pantas oleh sebagian masyarakat, sehingga menuai kritik tajam.

Pertemuan yang penuh kehangatan itu berlangsung di rumah Sunhaji. Gus Miftah datang langsung untuk menyampaikan permintaan maafnya secara pribadi. Momen haru pun terjadi ketika Gus Miftah memeluk Sunhaji erat sebagai tanda penyesalan yang tulus.

Saat duduk bersama di ruang tamu, Gus Miftah menjelaskan bahwa ucapannya saat itu sebenarnya hanya dimaksudkan sebagai candaan. Namun, ia mengakui bahwa candaan tersebut telah disalahartikan oleh banyak orang.