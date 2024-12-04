Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |08:35 WIB
Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas
Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas (Foto: IG NIken)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok seorang pedagang es teh dalam acara Magelang Bersholawat bersama Gus Yusuf Chudlori dan Habib Zaidan Bin Yahya terus menjadi topik hangat di kalangan netizen.

Gus Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kini dibandingkan dengan adab penyanyi asal Kediri, Niken Salindry.

Jika Gus Miftah menggunakan kata-kata kasar terhadap pedagang es teh tersebut, seperti: "Es tehmu masih banyak tidak? Masih? Ya sana jual, gob**!"*.

Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas
Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas

Berbeda dengan Niken yang justru memborong dagangan pedagang es teh dan es jeruk saat tampil di atas panggung. Dalam momen tersebut, Niken tidak hanya membeli semua dagangan sang pedagang, tetapi juga mendoakannya agar diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.

Video perbandingan kedua momen ini viral setelah diunggah oleh akun X @msobri99. Hingga kini, video tersebut telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali.

"Itu totalnya berapa semua? Rp100 ribu. Oke, semuanya boleh ambil itu ya, yang mau ambil, ambil aja. Sampeyan melok joget ya mas, wes nggak usah bakulan," kata Niken sambil bercanda kepada pedagang es.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116409/gus_miftah-LZ3q_large.jpg
Viral Remaja Curi Pisang demi Adik, Gus Miftah Berikan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104147/gus_miftah-kALG_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Kembali Berdakwah di Klub Malam hingga Lokalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094900/dosen_upnjv-5vrf_large.jpg
Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094073/miftah_maulana-gnpB_large.jpeg
Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093682/kunto_aji-dkrl_large.jpg
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093324/zaidan_yahya-ojkB_large.jpg
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement