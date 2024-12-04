Adab Gus Miftah dan Niken Salindry Terhadap Pedagang Es Teh, Netizen: Beda Kelas

JAKARTA - Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok seorang pedagang es teh dalam acara Magelang Bersholawat bersama Gus Yusuf Chudlori dan Habib Zaidan Bin Yahya terus menjadi topik hangat di kalangan netizen.

Gus Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, kini dibandingkan dengan adab penyanyi asal Kediri, Niken Salindry.

Jika Gus Miftah menggunakan kata-kata kasar terhadap pedagang es teh tersebut, seperti: "Es tehmu masih banyak tidak? Masih? Ya sana jual, gob**!"*.

Berbeda dengan Niken yang justru memborong dagangan pedagang es teh dan es jeruk saat tampil di atas panggung. Dalam momen tersebut, Niken tidak hanya membeli semua dagangan sang pedagang, tetapi juga mendoakannya agar diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.

Video perbandingan kedua momen ini viral setelah diunggah oleh akun X @msobri99. Hingga kini, video tersebut telah ditonton lebih dari 2,4 juta kali.

"Itu totalnya berapa semua? Rp100 ribu. Oke, semuanya boleh ambil itu ya, yang mau ambil, ambil aja. Sampeyan melok joget ya mas, wes nggak usah bakulan," kata Niken sambil bercanda kepada pedagang es.