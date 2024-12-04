Sinopsis Film Reprisal, Misi Penangkapan Perampok Bank yang Penuh Aksi

JAKARTA - Sinopsis film Reprisal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Reprisal merupakan sebuah film aksi thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan misi balas dendam seorang bankir menangkap perampok bank yang sudah membunuh rekan kerjanya.

Reprisal disutradarai oleh Brian A. Miller, ditulis oleh Bryce Hammons, serta dibintangi oleh aktor berbakat, Bruce Willis, bersama dengan Frank Grillo, Johnathon Schaech, Olivia Culpo, dan masih banyak lagi.

Reprisal mendapat beragam ulasan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 4,3/10 dari 8 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 8% penerimaan dari 12 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Reprisal

Sinopsis Film Reprisal

Pada awal film, cerita berfokus pada seorang manajer bank bernama Jacob yang tinggal dengan istrinya, Christina, dan putrinya, Sophia. Keluarga Jacob sedang mengalami kesulitan finansial karena harus membiayai pengobatan putrinya yang menderita diabetes tipe satu.

Saat bekerja, tiba-tiba ada seorang perampok yang menyusup ke bank tempat Jacob bekerja. Perampok tersebut berhasil membunuh penjaga dan memaksa Jacob untuk membuka brankas uang di bank tersebut.

Perampok tersebut menggunakan Jacob dan karyawan bank lain sebagai umpan, sehingga dia dapat melarikan diri usai melakukan aksi perampokan tersebut. Salah satu rekan kerjanya tewas dalam aksi tersebut.

Karena dihantui rasa bersalah, ia pun bertekad untuk menangkap pelaku perampokan tersebut untuk menebus rasa bersalahnya. Jacob pun menceritakan aksi perampokan tersebut kepada tetangganya, James, yang merupakan seorang polisi pensiunan.

James yang ingin memberantas kejahatan di kota tersebut pun setuju untuk membantu Jacob. Keduanya pun bekerjasama menyelidiki aksi perampokan tersebut dan aksi-aksi perampokan lain yang diduga juga dilakukan oleh sang pelaku.