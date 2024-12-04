Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Reprisal, Misi Penangkapan Perampok Bank yang Penuh Aksi

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Reprisal, Misi Penangkapan Perampok Bank yang Penuh Aksi
Sinopsis Film Reprisal, Misi Penangkapan Perampok Bank yang Penuh Aksi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Reprisal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Reprisal merupakan sebuah film aksi thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan misi balas dendam seorang bankir menangkap perampok bank yang sudah membunuh rekan kerjanya.

Reprisal disutradarai oleh Brian A. Miller, ditulis oleh Bryce Hammons, serta dibintangi oleh aktor berbakat, Bruce Willis, bersama dengan Frank Grillo, Johnathon Schaech, Olivia Culpo, dan masih banyak lagi.

Reprisal mendapat beragam ulasan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 4,3/10 dari 8 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 8% penerimaan dari 12 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Reprisal
Sinopsis Film Reprisal

Sinopsis Film Reprisal

Pada awal film, cerita berfokus pada seorang manajer bank bernama Jacob yang tinggal dengan istrinya, Christina, dan putrinya, Sophia. Keluarga Jacob sedang mengalami kesulitan finansial karena harus membiayai pengobatan putrinya yang menderita diabetes tipe satu.

Saat bekerja, tiba-tiba ada seorang perampok yang menyusup ke bank tempat Jacob bekerja. Perampok tersebut berhasil membunuh penjaga dan memaksa Jacob untuk membuka brankas uang di bank tersebut.

Perampok tersebut menggunakan Jacob dan karyawan bank lain sebagai umpan, sehingga dia dapat melarikan diri usai melakukan aksi perampokan tersebut. Salah satu rekan kerjanya tewas dalam aksi tersebut.

Karena dihantui rasa bersalah, ia pun bertekad untuk menangkap pelaku perampokan tersebut untuk menebus rasa bersalahnya. Jacob pun menceritakan aksi perampokan tersebut kepada tetangganya, James, yang merupakan seorang polisi pensiunan.

James yang ingin memberantas kejahatan di kota tersebut pun setuju untuk membantu Jacob. Keduanya pun bekerjasama menyelidiki aksi perampokan tersebut dan aksi-aksi perampokan lain yang diduga juga dilakukan oleh sang pelaku.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement