HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film San Andreas, The Rock Melawan Bencana Alam

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film San Andreas, The Rock Melawan Bencana Alam
Sinopsis Film San Andreas, The Rock Melawan Bencana Alam (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film San Andreas akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. San Andreas adalah film laga bencana Amerika Serikat tahun 2015. Film berdurasi 114 menit ini mengisahkan tentang gempa bumi dahsyat yang dipicu oleh Patahan San Andreas, yang menghancurkan sejumlah kota di California.

San Andreas disutradarai oleh Brad Peyton dan dibintangi oleh berbagai bintang Hollywood, yakni Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi, serta Paul Giamatti.

Film ini mendapat peringkat 6.1/10 dari 263 ribu ulasan di situs IMDb dan 48% dari 253 ulasan di situs Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film San Andreas
Sinopsis Film San Andreas

Sinopsis Film San Andreas

Bermula pada Dr. Lawrence, seorang ahli geologi dari California Institute of Technology (Caltech), bersama rekannya Dr. Kim Park, yang tengah meneliti prediksi gempa di Bendungan Hoover.

Namun, selama penelitian berlangsung, gempa berkekuatan 7,1 Skala Richter mengguncang area tersebut dan menyebabkan runtuhnya bendungan. Dr. Park pun kehilangan nyawanya setelah berhasil menyelamatkan seorang anak.

Setelah bencana tersebut, Dr. Hayes menemukan bahwa Patahan San Andreas mengalami pergeseran, yang diperkirakan akan memicu serangkaian gempa bumi dahsyat. Gempa - gempa ini berpotensi meluluhlantakkan kota-kota yang terletak di sepanjang garis patahan tersebut.

Di sisi lain, Ray Gaines merupakan seorang pilot pemadam kebakaran yang sedang menghadapi proses perceraian dengan istrinya, Emma.

Suatu hari, Ray menerima panggilan darurat untuk membantu korban gempa di Los Angeles, di mana ia berhasil menyelamatkan Emma dari bencana tersebut.

Sementara itu, untuk menghindari dampak gempa, putri mereka, Blake, dibawa ke San Francisco oleh Daniel Riddick, kekasih baru Emma. Daniel memutuskan untuk mengirim Blake sekolah di Seattle, agar ia terhindar dari bencana dan juga lebih dekat dengan kantornya.

Setibanya di Seattle, Daniel sempat meninggalkan Blake sendirian di lobi kantornya. Disana Blake bertemu dengan Ben, seorang insinyur asal Inggris yang tengah mencari karyawan. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Seattle juga dilanda gempa.

Ben menerima kabar bahwa adiknya, Ollie, terjebak di tengah kota saat gempa besar kembali terjadi. Blake dan Ben pun berusaha mencari Ollie sekaligus menghubungi orang tua Blake.

Emma dan Ray memulai perjalanan menggunakan helikopter. Namun, saat helikopter mengalami kerusakan, Ray terpaksa melakukan pendaratan darurat di sebuah pusat perbelanjaan di Bakersfield.

 

