Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 284

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 284 bercerita tentang Adisty yang panik saat tahu Aga pingsan di Ruang IGD rumah sakit. Sedangkan Pasha khawatir melihat Hanna batuk ketika gejala infeksinya kumat.

Sementara dokter Surya mendapat kabar kalau rumah sakit lain memiliki stok obat infeksi. Namun karena rumah sakit tidak dapat mengirimkan obat tersebut, Pasha dan Adis membantu untuk mengambil obat tersebut.

Namun di jalan, mereka dihadang begal. Di lain pihak, Amel menghubungi Audra yang tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Audra segera menjemput dan membawa Amel ke rumah sakit, namun ternyata dia hanya mengalami kontraksi palsu.

Apakah Adisty dan Pasha berhasil mengambil obat infeksi dari para begal? Saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI, setiap hari pukul 21.30 WIB.**

(SIS)