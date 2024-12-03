Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 284

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 284
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 284. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 284 bercerita tentang Adisty yang panik saat tahu Aga pingsan di Ruang IGD rumah sakit. Sedangkan Pasha khawatir melihat Hanna batuk ketika gejala infeksinya kumat. 

Sementara dokter Surya mendapat kabar kalau rumah sakit lain memiliki stok obat infeksi. Namun karena rumah sakit tidak dapat mengirimkan obat tersebut, Pasha dan Adis membantu untuk mengambil obat tersebut. 

Namun di jalan, mereka dihadang begal. Di lain pihak, Amel menghubungi Audra yang tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Audra segera menjemput dan membawa Amel ke rumah sakit, namun ternyata dia hanya mengalami kontraksi palsu. 

Apakah Adisty dan Pasha berhasil mengambil obat infeksi dari para begal? Saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI, setiap hari pukul 21.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement