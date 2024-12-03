Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinema Siang Si Doel Anak Sekolahan dan Kesempatan Kedua Kembali Hadir di RCTI

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |10:56 WIB
Sinema Siang <i>Si Doel Anak Sekolahan</i> dan <i>Kesempatan Kedua</i> Kembali Hadir di RCTI
Sinema Siang Si Doel Anak Sekolahan dan Kesempatan Kedua Kembali Hadir di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinema Siang Si Doel Anak Sekolahan dan Kesempatan Kedua kembali hadir di RCTI. Dua sinetron yang akan menemani Anda sekeluarga dengan kisahnya yang inspiratif dan menghibur.

RCTI akan menayangkan Si Doel Anak Sekolahan setiap hari pukul 11.45 WIB. Kisahnya tentang Doel, pemuda Betawi yang ingin menggapai pendidikan tinggi di tengah kerasnya hidup Jakarta. 

Sinetron ini tak hanya menyuguhkan indahnya kebersamaan namun juga konflik antaranggota keluarga. Drama keluarga itu, akan dibumbui cinta segitiga antara Doel, Zaenab, dan Sarah.

Sementara itu, sinetron Kesempatan Kedua akan tayang setiap hari pukul 14.00 WIB. Ceritanya tentang petualangan Reza, seorang pemuda yang hobi balap motor. 

Setelah mengalami kecelakaan tragis, arwah Reza masuk ke tubuh orang lain. Pengalaman itu nmembuatnya menjalani hidup dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. 

Halaman:
1 2
