Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film Cry to Heaven

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |12:35 WIB
Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film <i>Cry to Heaven</i>
Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film Cry to Heaven. (Foto: Instagram/@adele)
A
A
A

LOS ANGELES - Pertengahan 2024, Adele mengumumkan, mengambil ‘cuti panjang’ dari dunia musik dan panggung pertunjukan. Namun ternyata, penyanyi 37 tahun itu tak hanya diam. 

Adele menjajal dunia akting dan siap debut layar lebar lewat Cry to Heaven, sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Anne Rice yang dirilis pada 1982. Film arahan Tom Ford itu bersetting di Italia, pada abad ke-18.

Kisahnya tentang hubungan rumit seorang bangsawan Venesia dengan penyanyi kastrat. Adele bergabung dengan sederet aktor papan atas dalam film itu, dari Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Thandiwe Newton, dan Colin Firth.

Adele
Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film Cry to Heaven. (Foto: Instagram/@adele) 

Tak hanya itu, ada juga nama Mark Strong, Hunter Schafer, hingga aktor remaja Owen Cooper yang meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik Emmy 2025, pada September silam.

Film ini merupakan karya adaptasi ketiga sutradara Tom Ford setelah sebelumnya sukses dengan A Single Man dan Nocturnal Animals. Menariknya, kedua film itu menuai pujian para kritikus film. 

“Sekarang, aku sudah 62 tahun. Aku berharap, bisa menghabiskan 20 tahun hidupku untuk membuat film. Karena waktu terus berputar, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia mode,” ujar Ford dikutip dari The Hollywood Reporter, Sabtu (15/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/33/2926446/adele-pakai-cincin-kawin-saat-nonton-basket-dengan-rich-paul-sudah-menikah-pIEWPcXoym.jpg
Adele Pakai Cincin Kawin saat Nonton Basket dengan Rich Paul, Sudah Menikah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/33/2885250/sebut-rich-paul-suami-adele-resmi-lepas-status-janda-KPDhnfcKAX.jpg
Sebut Rich Paul Suami, Adele Resmi Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872553/keren-adele-hentikan-konser-saat-penonton-diganggu-petugas-keamanan-pVq0p09ULn.jpeg
Keren, Adele Hentikan Konser saat Penonton Diganggu Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/33/2759959/hadir-di-grammy-awards-2023-konspirasi-sam-smith-dan-adele-orang-yang-sama-terbantahkan-JtmvA4QIvJ.jpg
Hadir di Grammy Awards 2023, Konspirasi Sam Smith dan Adele Orang yang Sama Terbantahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/33/2700266/sering-salah-adele-koreksi-cara-pengucapan-namanya-PrLWdapzBj.jpg
Sering Salah, Adele Koreksi Cara Pengucapan Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/09/205/2544577/menang-brit-awards-2022-adele-dedikasikan-penghargaan-untuk-anak-dan-mantan-suami-YUr8wPFqfT.jpg
Menang BRIT Awards 2022, Adele Dedikasikan Penghargaan untuk Anak dan Mantan Suami
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement