Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film Cry to Heaven

LOS ANGELES - Pertengahan 2024, Adele mengumumkan, mengambil ‘cuti panjang’ dari dunia musik dan panggung pertunjukan. Namun ternyata, penyanyi 37 tahun itu tak hanya diam.

Adele menjajal dunia akting dan siap debut layar lebar lewat Cry to Heaven, sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Anne Rice yang dirilis pada 1982. Film arahan Tom Ford itu bersetting di Italia, pada abad ke-18.

Kisahnya tentang hubungan rumit seorang bangsawan Venesia dengan penyanyi kastrat. Adele bergabung dengan sederet aktor papan atas dalam film itu, dari Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Thandiwe Newton, dan Colin Firth.

Vakum Bermusik, Adele Siap Debut Akting Lewat Film Cry to Heaven. (Foto: Instagram/@adele)

Tak hanya itu, ada juga nama Mark Strong, Hunter Schafer, hingga aktor remaja Owen Cooper yang meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik Emmy 2025, pada September silam.

Film ini merupakan karya adaptasi ketiga sutradara Tom Ford setelah sebelumnya sukses dengan A Single Man dan Nocturnal Animals. Menariknya, kedua film itu menuai pujian para kritikus film.

“Sekarang, aku sudah 62 tahun. Aku berharap, bisa menghabiskan 20 tahun hidupku untuk membuat film. Karena waktu terus berputar, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia mode,” ujar Ford dikutip dari The Hollywood Reporter, Sabtu (15/11/2025).