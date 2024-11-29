Transformasi Ismi Melinda, dari Pesilat ke MMA Fighter dalam Series Dendam

JAKARTA – Ismi Melinda, salah satu pemeran dalam Vision+ Originals berjudul Dendam, membuktikan dirinya mampu menghadapi tantangan baru dalam dunia akting. Dikenal dengan latar belakang sebagai pesilat, Ismi harus beradaptasi dengan peran sebagai petarung MMA dalam series ini.

Dalam sebuah wawancara bersama tim Vision+, dia mengaku mendapat tantangan atas perannya sebagai Ayuma Morgan ini.

"Tantangannya, karena aku basicnya silat kan, dan di series Dendam harus jadi MMA fighter. Lumayan berbeda dari segi teknik pukulan dan lainnya," ujar Ismi, dikutip Okezone.com, Jumat (29/11/2024).

Peran ini menuntut Ismi Melinda untuk mempelajari berbagai teknik fighting baru yang berbeda dengan gerakan silat. Transformasi ini tak hanya menunjukkan dedikasinya, tetapi juga menambah dimensi baru dalam karakternya di Dendam. Dia sendiri berperan sebagai Ayuma Morgan, seorang petarung bela diri MMA yang menjadi musuh bebuyutan Renata (Cinta Laura).

Dia selalu dikalahkan oleh Renata, namun Ayuma terus menerus berusaha mengalahkan Renata dengan berlatih dan menggunakan metode kotor. Dia juga terlibat dalam kisah asmara dengan Billy Matteo (Gusty Pratama).