Series Dendam Adaptasi Deru Debu? Sutradara Ungkap Hal Menarik Ini

JAKARTA – Vision+ kembali menggugah antusiasme para penonton dengan menghadirkan series Dendam yang terinspirasi dari TV series legendaris yang hits tahun 90-an, Deru Debu. Disutradarai oleh Razka Robby Ertanto, series ini menggabungkan genre action dan drama.

Razka Robby Ertanto pun membeberkan hal perbedaan antara Deru Debu dan series Dendam.

“Tentu ada yang dipertahankan dari Deru Debu tahun 90-an, yaitu action-nya. Karena dari Deru Debu kan sangat menarik ya, action-nya yang ikonis yaitu tantangannya Om Willy Dozan. Nah, itu saya pertahankan,” kata Razka, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan bahwa dirinya mengarahkan Cinta Laura agar dapat memerankan aksi-aksi tersebut dengan maksimal.

“Saya melatih Cinta Laura agar bisa proper seperti Deru Debu yang lalu." lanjut Razka Robby dalam acara Press Conference series Dendam Namun, Dendam tidak hanya bergantung pada nostalgia. Razka menekankan pentingnya memberikan suasana baru dalam cerita ini.

“Kita kembangkan value dan ambiencenya, kita create baru sesuai dengan zaman sekarang, settingnya adalah 2022,” katanya.