Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Dendam Adaptasi Deru Debu? Sutradara Ungkap Hal Menarik Ini 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:32 WIB
Series Dendam Adaptasi Deru Debu? Sutradara Ungkap Hal Menarik Ini 
Series Dendam adaptasi Deru Debu, sutradara ungkap hal menarik ini. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ kembali menggugah antusiasme para penonton dengan menghadirkan series Dendam yang terinspirasi dari TV series legendaris yang hits tahun 90-an, Deru Debu. Disutradarai oleh Razka Robby Ertanto, series ini menggabungkan genre action dan drama. 

Razka Robby Ertanto pun membeberkan hal perbedaan antara Deru Debu dan series Dendam. 

“Tentu ada yang dipertahankan dari Deru Debu tahun 90-an, yaitu action-nya. Karena dari Deru Debu kan sangat menarik ya, action-nya yang ikonis yaitu tantangannya Om Willy Dozan. Nah, itu saya pertahankan,” kata Razka, Kamis (28/11/2024). 

Dia menambahkan bahwa dirinya mengarahkan Cinta Laura agar dapat memerankan aksi-aksi tersebut dengan maksimal. 

“Saya melatih Cinta Laura agar bisa proper seperti Deru Debu yang lalu." lanjut Razka Robby dalam acara Press Conference series Dendam Namun, Dendam tidak hanya bergantung pada nostalgia. Razka menekankan pentingnya memberikan suasana baru dalam cerita ini. 
“Kita kembangkan value dan ambiencenya, kita create baru sesuai dengan zaman sekarang, settingnya adalah 2022,” katanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/37/3187852//f1_gp_abu_dhabi_2025-524U_large.jpg
Cara Nonton F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187822//saksikan_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025_di_vision_plus-ndBI_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Eksklusif di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187737//timnas_putri_indonesia-mcWD_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Hari Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187578//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_asean_club_championships_2025_di_vision-x3EK_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ASEAN Club Championships 2025: Bangkok United vs Lion City Sailors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/43/3187532//simak_link_live_live_streaming_sea_games_2025_di_vision_di_artikel_ini-zBCd_large.jpg
Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187363//cinta_tabrak_lari-fKAU_large.JPG
Microdrama Cinta Tabrak Lari: Pertemuan Karena Tragedi, Jatuh Cinta Karena Takdir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement