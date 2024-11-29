Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ngeri! Ini Ujian Pernikahan Jolene Marie 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:29 WIB
Ngeri! Ini Ujian Pernikahan Jolene Marie 
Ngeri, ini ujian pernikahan Jolene Marie . (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Aktris cantik dan berbakat Jolene Marie telah mencuri perhatian lewat perannya sebagai Wendy dalam film horor Lampir yang telah sukses tayang di bioskop tanah air pada 14 Februari lalu. Film karya sutradara Kenny Gulardi kini dapat kamu saksikan di Vision+ dengan klik link di sini. 

Mengangkat urban legend masyarakat Indonesia, tentu Mak Lampir tidak asing lagi. Dalam film ini Mak Lampir digambarkan sosok yang haus akan kecantikan abadi dengan setengah tubuh muda dan molek, sedangkan tubuh lainnya tua dan renta layaknya seorang nenek yang memiliki rambut panjang menjuntai hingga kuku hitam tajam, yang siap meneror Wendy CS. 

Berniat liburan sekaligus foto prewedding justru Wendy mengalami kejadian mengerikan dengan tanpa sadar menyewa sebuah vila yang merupakan sarang dari Mak Lampir. Bersama teman-temannya misi liburan dan kegiatan pre-wedding yang menyenangkan berubah menjadi teror mistis yang tak terelakkan. 

Dapatkah Wendy CS bertahan dan kembali dengan selamat dari sarang Mak Lampir? Nonton film Lampir dengan klik di sini streaming di Vision. Tunggu apalagi? Langganan paket mulai dari Rp35.000 dan kamu bisa nikmati film Lampir dan Originals Series Vision+ lainnya! Download aplikasi Vision+ di Playstore atau Appstore sekarang. 
 

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement