Ngeri! Ini Ujian Pernikahan Jolene Marie

JAKARTA – Aktris cantik dan berbakat Jolene Marie telah mencuri perhatian lewat perannya sebagai Wendy dalam film horor Lampir yang telah sukses tayang di bioskop tanah air pada 14 Februari lalu. Film karya sutradara Kenny Gulardi kini dapat kamu saksikan di Vision+ dengan klik link di sini.

Mengangkat urban legend masyarakat Indonesia, tentu Mak Lampir tidak asing lagi. Dalam film ini Mak Lampir digambarkan sosok yang haus akan kecantikan abadi dengan setengah tubuh muda dan molek, sedangkan tubuh lainnya tua dan renta layaknya seorang nenek yang memiliki rambut panjang menjuntai hingga kuku hitam tajam, yang siap meneror Wendy CS.

Berniat liburan sekaligus foto prewedding justru Wendy mengalami kejadian mengerikan dengan tanpa sadar menyewa sebuah vila yang merupakan sarang dari Mak Lampir. Bersama teman-temannya misi liburan dan kegiatan pre-wedding yang menyenangkan berubah menjadi teror mistis yang tak terelakkan.

Dapatkah Wendy CS bertahan dan kembali dengan selamat dari sarang Mak Lampir?



(tty)