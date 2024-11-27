Advertisement
Selamat, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:53 WIB
Selamat, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Selamat, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali menorehkan prestasi di dunia musik dangdut dengan meraih penghargaan Kolaborasi Dangdut Paling di Hati pada ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2024. Acara ini digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Rabu (27/11/2024).

Penghargaan tersebut diraih Ayu atas kolaborasinya bersama JKT48 dalam lagu "Sik Asik", yang pertama kali mereka bawakan pada perayaan ulang tahun ke-35 MNC Group.

"Terima kasih Anugerah Dangdut Indonesia MNCTV, terima kasih buat JKT48, selamat sekali lagi buat semua," ujar Ayu Ting Ting penuh rasa syukur.

Selamat, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Selamat, Ayu Ting Ting Raih Penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Saat menerima penghargaan, Ayu tampil memukau dalam balutan kemben dress berwarna pink dengan aksen bling-bling yang memancarkan kesan glamor. Ia melengkapinya dengan sarung tangan senada dan bunga besar sebagai aksen pada lengannya.

Riasan wajah Ayu terlihat flawless dengan nuansa pink yang senada, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai, memberikan kesan anggun namun tetap memikat.

Tak lupa, Ayu mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kariernya, termasuk manajemen, rekan kerja, dan para penggemar setianya.

"Terima kasih untuk manajemen, Star Media Nusantara, sukses selalu buat kita semua. Saranghae," tutup Ayu.

Anugerah Dangdut Indonesia adalah ajang penghargaan bergengsi bagi insan musik dangdut Tanah Air. Malam puncaknya tahun ini dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi dan artis ternama, seperti Nassar, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, Iyeth Bustami, Ghea Youbi, 7Icons, Ridho Rhoma & Sonet 2, Caren Delano, Limbad, Anwar Sanjaya, dan banyak lagi.

 

