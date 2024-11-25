Sinopsis Film Escobar: Paradise Lost, Kisah Cinta Keluarga Kartel Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Escobar: Paradise Lost akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escobar: Paradise Lost adalah film romansa seru tahun 2014 yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Andrea Di Stefano.

Film berdurasi 120 menit ini dibintangi oleh Benicia Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac, Brady Corbet, Carlos Bardem, dan Ana Girardot.

Menurut Rotten Tomatoes, Escobar: Paradise Lost mendapat rating persetujuan sebesar 54% dari 56 ulasan, dengan rata - rata 5,4/10.

Film Escobar: Paradise Lost

Sinopsis Film Escobar: Paradise Lost

Nick, seorang pemuda yang menyukai olahraga selancar, memutuskan untuk pindah dari Kanada ke Kolombia bersama saudaranya, untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Kehidupan di Kolombia mempertemukannya dengan Maria, seorang gadis dari desa setempat, dan keduanya segera jatuh cinta. Maria ternyata adalah keponakan dari gembong narkoba, Pablo Escobar.

Saat diperkenalkan kepada Escobar, Nick disambut hangat dan diberi kesempatan untuk bergabung dengan keluarga besar Escobar. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin terungkap sisi gelap dari dunia Escobar.

Saat Nick dan Maria menyadari betapa berbahayanya kehidupan di sekitar pamannya, mereka memutuskan untuk meninggalkan Kolombia.

Namun, sebelum mereka dapat pergi bersama, Pablo meminta Nick dan beberapa orang "terpercaya" lainnya untuk menuju ke beberapa lokasi.

Nick diberi tugas untuk menemui seorang pemandu, pergi ke sebuah gua, menaruh kotak-kotak yang telah diberikan kepadanya di dalam gua, lalu menanamkan dinamit di pintu masuk gua tersebut.