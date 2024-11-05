5 Film Hot Jennifer Aniston

JAKARTA – Jennifer Aniston merupakan seorang aktris asal Amerika Serikat yang terkenal dengan parasnya yang menawan. Hal tersebut membuat Jennifer sempat beberapa kali masuk ke dalam daftar wanita tercantik di dunia versi sejumlah majalah.

Jennifer Aniston sendiri memulai karir aktingnya pada tahun 1988 dengan menjadi figuran dalam film Mac and Me. Sejak saat itu, ia banyak membintangi sejumlah film, seperti Office Space (1999), Bruce Almighty (2003), The Break-Up (2006), dan masih banyak lagi.

5 Film Hot Jennifer Aniston

Nama Jennifer Aniston mulai banyak dikenal ketika dirinya memerankan karakter Rachel Green dalam serial komedi televisi Friends yang ditayangkan dari tahun 1994 sampai 2004. Karakter Rachel sendiri banyak digemari dan dijadikan panutan mode pakaian oleh para kaum hawa pada era tersebut.

Selain Rachel Green, berikut 5 film yang menampilkan kecantikan dan keseksian Jennifer Aniston.

5 Film Hot Jennifer Aniston

1. The Good Girl (2002)

The Good Girl merupakan film komedi-drama yang berpusat pada Justine Last (Jennifer Aniston) yang tinggal di sebuah kota kecil di Texas bersama suaminya, Phil (John C. Reilly). Bosan dengan kehidupannya, Justine pun tidak sengaja terlibat perselingkuhan dengan teman kerja barunya, Holden (Jake Gyllenhaal).

Dalam film ini, Jennifer Aniston berhasil mengejutkan para penonton dengan memerankan karakter di luar zona nyamannya dengan karakter Justine yang nakal dan menggairahkan, namun menyedihkan di saat yang sama.

2. Along Came Polly (2004)

Jennifer Aniston kembali memerankan karakter yang provokatif dalam film Along Came Polly. Film ini menceritakan Reuben Feffer (Ben Stiller) yang jatuh cinta kepada teman sekelas lamanya, Polly (Jennifer Aniston), setelah diselingkuhi istrinya.

Berpengalaman bermain dalam genre romansa komedi membuat Jennifer Aniston mampu membawakan karakter Polly yang berjiwa bebas, lucu, namun juga genit dan provokatif dengan natural.

3. The Bounty Hunter (2010)

The Bounty Hunter adalah film aksi romansa komedi yang menceritakan Milo Boyd (Gerard Butler), seorang pemburu bayaran, yang disewa untuk menangkap mantan istrinya, Nicole Hurley (Jennifer Aniston), yang sedang melarikan diri dari hukuman.

Dalam film ini, Jennifer lagi-lagi berhasil membawakan karakter Nicole, wartawan seksi yang suka memberontak. Selain itu, chemistry antara Gerard dan Jennifer juga mendapat banyak pujian. Berkat chemistry tersebut, keduanya sempat diisukan berpacaran tak lama usai proses syuting film berakhir.