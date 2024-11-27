Mediasi Agus dan Novi Deadlock, Denny Sumargo: Saya Bersama Donatur

JAKARTA - Denny Sumargo memberikan tanggapan tegas setelah mediasi antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi terkait polemik uang donasi berakhir tanpa kesepakatan.

Dalam mediasi yang turut dihadiri pengacara Farhat Abbas, Novi memutuskan untuk walk out karena Farhat ngotot agar uang donasi diserahkan kepada Agus.

Novi sendiri menolak menandatangani kesepakatan tanpa keterlibatan Denny Sumargo. Sebaliknya, Farhat bersikeras bahwa tanda tangan Denny tidak diperlukan.

Saat mediasi berlangsung, Denny sempat dihubungi melalui panggilan video, tetapi Farhat meminta panggilan tersebut ditutup.

Melalui sambungan video, Denny menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Ia merasa Agus tidak lagi membutuhkan bantuan, mengingat pengobatan Agus telah ditangani oleh Krisna Murti.

Denny Sumargo secara tegas menyatakan dukungannya kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan mereka.

"Saya bersama donatur," tulis Denny dalam unggahan di akun Instagram-nya, @sumargodenny, Rabu (27/11/2024).

Ia juga mengungkap isi klausul yang membuatnya keberatan untuk menyepakatinya. Denny mempersilakan publik menilai apakah isi klausul tersebut wajar untuk ditandatangani.

"Kira-kira kalau kalian dikasih klausul ini, kalian bakal tanda tangan nggak?" tanya Denny.

Dalam klausul tersebut, disebutkan bahwa jika uang donasi habis digunakan untuk pengobatan Agus Salim, maka Novi diwajibkan melakukan penggalangan dana lanjutan.

"Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku," ungkap Denny.