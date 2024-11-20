Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo

JAKARTA – Nama dua selebriti Indonesia, Farhat Abbas dan Denny Sumargo, menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini setelah rangkaian perseteruan yang tak kunjung usai di antara keduanya.

Sempat saling sindir di media sosial, kini keduanya terlibat aksi saling lapor setelah Denny Sumargo mendatangi kediaman Farhat Abbas pada Minggu (3/11/2024).

Aksi saling lapor dimulai dari Farhat Abbas yang menganggap perilaku Denny tidak sopan karena mendatangi kediamannya sambil menyinggung etnis tertentu. Kemudian, Denny ikut melaporkan Farhat dengan dugaan pengancaman.

Permasalahan awal keduanya diketahui berawal dari kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang pernah mendatangi acara podcast milik Denny Sumargo. Berikut timeline kronologi dan latar belakang konflik yang terjadi antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo.

1. 24 September 2024 - Agus Salim Datang ke Podcast Denny Sumargo

Awal mula konflik keduanya bermula dari kasus donasi Agus Salim. Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang diundang ke podcast Denny Sumargo. Denny sendiri sudah sering mengundang berbagai narasumber yang membutuhkan bantuan atau biaya di acara podcastnya.

Memenuhi undangan Denny Sumargo, Agus Salim menceritakan kronologi kejadian dirinya menjadi korban penyiraman air keras. Mendengar hal itu, Denny pun mengajak para penonton YouTubenya untuk ikut membantu Agus dan Pratiwi Novi, penggagas pengumpulan donasi untuk Agus.

Setelah itu, donasi mulai terkumpul dan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar rupiah. Akan tetapi, terdengar kabar bahwa Agus dan keluarganya menyalahgunakan uang donasi tersebut. Pratiwi Novi atau Novi selaku penggagas pengumpulan donasi merasa kecewa mendengar kabar ini.

2. 15 Oktober 2024 - Agus Salim Mengklarifikasi Kabar Penyalahgunaan Donasi

Denny Sumargo pun kembali mengundang Agus bersama keluarga untuk mengklarifikasi mengenai kabar tersebut. Agus menjelaskan bahwa sebagian dana donasi memang digunakan untuk membayar tunggakan cicilan milik kerabat Agus yang bernama Wawa.

Klarifikasi dari Agus tersebut membuat dirinya menerima banyak kritikan dari warganet karena telah menyalahgunakan donasi yang dipercayakan kepadanya dan seharusnya digunakan untuk berobat.

Mendengar klarifikasi Agus, Novi pun meminta cetakan mutasi rekening Agus. Novi juga berencana akan melaporkan Agus ke Dinas Sosial jika menolak. Denny Sumargo yang menemani keduanya saat itu berusaha menengahi.

Denny setuju bahwa uang donasi sudah menjadi hak milik Agus, namun tidak menyalahkan Novi yang punya tanggung jawab terhadap donatur. Mereka akhirnya sepakat untuk mengamankan uang donasi yang tersisa di yayasan milik Novi sehingga Novi dapat mendampingi pengobatan Agus.

3. 19 Oktober 2024 - Agus Melaporkan Novi Dibantu Farhat Abbas

Walaupun sudah sepakat, pihak Agus Salim tiba-tiba melaporkan Novi ke pihak yang berwajib pada 19 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya pada 22 Oktober 2024.

Dalam pelaporan tersebut, Agus Salim didampingi oleh Farhat Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus Salim. Agus Salim melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Novi pun membantah tuduhan tersebut dan mengaku hanya meminta transparansi penggunaan uang donasi kepada Agus.

4. 31 Oktober 2024 - Denny Sumargo Berkomentar Kasar Terhadap Farhat Abbas

Tidak berhenti sampai di situ, Denny Sumargo juga menjadi ikut terlibat dalam kasus donasi ini setelah Farhat Abbas membeberkan hasil perbincangan keduanya kepada publik.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @beritaviral_2024 pada 31 Oktober 2024, Farhat Abbas menyebut bahwa Denny menyalahkan Novi ketika keduanya berbincang beberapa waktu yang lalu. Menurut Farhat, dari awal Denny tidak berpihak kepada Novi dan menyebut bahwa undangan podcastnya hanyalah kedok untuk menjebak Novi.

Hal tersebut sampai ke pihak Denny Sumargo. Denny pun tidak dapat menahan emosinya dan memberikan komentar yang cukup kasar dalam postingan tersebut.

“T*ee,” tulis Denny Sumargo disertai dengan emoji tawa. Komentar tersebut diduga ditujukan kepada Farhat Abbas.