Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |13:01 WIB
Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo
Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Nama dua selebriti Indonesia, Farhat Abbas dan Denny Sumargo, menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini setelah rangkaian perseteruan yang tak kunjung usai di antara keduanya.

Sempat saling sindir di media sosial, kini keduanya terlibat aksi saling lapor setelah Denny Sumargo mendatangi kediaman Farhat Abbas pada Minggu (3/11/2024).

Aksi saling lapor dimulai dari Farhat Abbas yang menganggap perilaku Denny tidak sopan karena mendatangi kediamannya sambil menyinggung etnis tertentu. Kemudian, Denny ikut melaporkan Farhat dengan dugaan pengancaman.

Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo
Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo

Permasalahan awal keduanya diketahui berawal dari kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang pernah mendatangi acara podcast milik Denny Sumargo. Berikut timeline kronologi dan latar belakang konflik yang terjadi antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo.

Timeline, Kronologi dan Latar Belakang Konflik Farhat Abbas vs Denny Sumargo

1. 24 September 2024 - Agus Salim Datang ke Podcast Denny Sumargo

Awal mula konflik keduanya bermula dari kasus donasi Agus Salim. Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang diundang ke podcast Denny Sumargo. Denny sendiri sudah sering mengundang berbagai narasumber yang membutuhkan bantuan atau biaya di acara podcastnya.

Memenuhi undangan Denny Sumargo, Agus Salim menceritakan kronologi kejadian dirinya menjadi korban penyiraman air keras. Mendengar hal itu, Denny pun mengajak para penonton YouTubenya untuk ikut membantu Agus dan Pratiwi Novi, penggagas pengumpulan donasi untuk Agus.

Setelah itu, donasi mulai terkumpul dan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar rupiah. Akan tetapi, terdengar kabar bahwa Agus dan keluarganya menyalahgunakan uang donasi tersebut. Pratiwi Novi atau Novi selaku penggagas pengumpulan donasi merasa kecewa mendengar kabar ini.

2. 15 Oktober 2024 - Agus Salim Mengklarifikasi Kabar Penyalahgunaan Donasi

Denny Sumargo pun kembali mengundang Agus bersama keluarga untuk mengklarifikasi mengenai kabar tersebut. Agus menjelaskan bahwa sebagian dana donasi memang digunakan untuk membayar tunggakan cicilan milik kerabat Agus yang bernama Wawa.

Klarifikasi dari Agus tersebut membuat dirinya menerima banyak kritikan dari warganet karena telah menyalahgunakan donasi yang dipercayakan kepadanya dan seharusnya digunakan untuk berobat.

Mendengar klarifikasi Agus, Novi pun meminta cetakan mutasi rekening Agus. Novi juga berencana akan melaporkan Agus ke Dinas Sosial jika menolak. Denny Sumargo yang menemani keduanya saat itu berusaha menengahi.

Denny setuju bahwa uang donasi sudah menjadi hak milik Agus, namun tidak menyalahkan Novi yang punya tanggung jawab terhadap donatur. Mereka akhirnya sepakat untuk mengamankan uang donasi yang tersisa di yayasan milik Novi sehingga Novi dapat mendampingi pengobatan Agus.

3. 19 Oktober 2024 - Agus Melaporkan Novi Dibantu Farhat Abbas

Walaupun sudah sepakat, pihak Agus Salim tiba-tiba melaporkan Novi ke pihak yang berwajib pada 19 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya pada 22 Oktober 2024.

Dalam pelaporan tersebut, Agus Salim didampingi oleh Farhat Abbas yang merupakan kuasa hukum Agus Salim. Agus Salim melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Novi pun membantah tuduhan tersebut dan mengaku hanya meminta transparansi penggunaan uang donasi kepada Agus.

4. 31 Oktober 2024 - Denny Sumargo Berkomentar Kasar Terhadap Farhat Abbas

Tidak berhenti sampai di situ, Denny Sumargo juga menjadi ikut terlibat dalam kasus donasi ini setelah Farhat Abbas membeberkan hasil perbincangan keduanya kepada publik.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @beritaviral_2024 pada 31 Oktober 2024, Farhat Abbas menyebut bahwa Denny menyalahkan Novi ketika keduanya berbincang beberapa waktu yang lalu. Menurut Farhat, dari awal Denny tidak berpihak kepada Novi dan menyebut bahwa undangan podcastnya hanyalah kedok untuk menjebak Novi.

Hal tersebut sampai ke pihak Denny Sumargo. Denny pun tidak dapat menahan emosinya dan memberikan komentar yang cukup kasar dalam postingan tersebut.

“T*ee,” tulis Denny Sumargo disertai dengan emoji tawa. Komentar tersebut diduga ditujukan kepada Farhat Abbas.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/33/3087343/farhat_abbas-qrZH_large.jpg
Dilaporkan Balik oleh Denny Sumargo, Farhat Abbas Bakal Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085265/farhat_abbas-Ypuv_large.jpg
Farhat Abbas Bantah Tilep Dana UMKM Rp55 Miliar: Bohong Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084414/farhat_abbas-vHn9_large.jpg
8 Kontroversi Farhat Abbas, Terbaru Laporkan Denny Sumargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083601/farhat_abbas-Co8Q_large.jpg
Bukan Takut, Farhat Abbas Ungkap Alasannya Ogah Hajar Denny Sumargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083564/denny_sumargo-oCRu_large.jpg
Denny Sumargo Terancam 5 Tahun Penjara Imbas Laporan Farhat Abbas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083548/farhat_abbas-bqL3_large.JPG
Polisi Terima Laporan Farhat Abbas Terhadap Denny Sumargo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement