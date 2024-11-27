Ultah Ke-19, Drive Hadirkan Lagu Spesial

JAKARTA – Merayakan ulang tahunnya ke-19, Drive merilis single terbaru mereka yang berjudul Dilematika. Single ini dirilis untuk memenuhi perilisan album ketujuh mereka yang berjudul Satu 7an bulan depan.

Dilematika merupakan lagu ciptaan Dygo Pratama, bassis sekaligus anggota terlama Drive. Uniknya, Dygo mengaku bahwa sebagian notasi dari lagu ini ia dapatkan lewat mimpi, terutama pada bagian refrain dan chorus.

“Sepanjang pengalaman gue menulis lagu untuk Drive, proses pembuatan lagu inilah yang agak unik. Terinspirasi dari mimpi,” ujar Dygo.

Dygo mengaku pernah melantunkan nada dalam mimpi. Saat terbangun, Dygo merasa nada yang ia lantunkan dalam mimpi tersebut terdengar enak. Ia pun kembali bersenandung dan merekam lantunan nada tersebut di ponsel. Setelah itu, rekaman lantunan nada yang diberi nama ‘Dalam Mimpi’ tersebut tersimpan cukup lama karena sempat terlupakan.

Sekitar enam bulan kemudian, Dygo kembali menemukan file rekaman tersebut ketika sedang menggarap album ketujuh Drive. Notasi dan lantunan nada itu pun dikembangkan dan disusun menjadi sebuah lagu dengan judul Dilametika.

Jika notasi nadanya Dygo ambil dari mimpi, lirik lagu ini didapatkan dari sebuah kasus kekerasan rumah tangga yang ia pernah baca. Dygo mengambil sudut pandang pelaku dari kekerasan tersebut untuk membuat lirik lagu Dilema.

“Lagu ini akan ngambil sudut pandang pelaku yang bilang ke korban untuk tinggalin dia aja karena dia jahat. Tapi si korban kekeh tidak mau ninggalin karena cinta. Setelah lagunya selesai, judulnya diganti menjadi Dilematika yang artinya bimbang,” jelas Dygo.

Diaransemen oleh gitaris Drive, Budi Rahardjo, lagu ini dibuka dengan rhythm bass yang jelas dan dilanjutkan dengan ketukan balada khas era 80-an.

Selain proses pembuatan lagu yang unik, Dilametika juga merupakan lagu yang istimewa bagi para personel Drive karena dirilis bertepatan dengan hari ulang tahun ke-19. Perjalanan yang panjang tersebut tidak mudah bagi Drive, apalagi sambil menjaga keutuhan band dan menjadi tetap relevan dengan perubahan tren.

“Ada banyak perubahan era. Tantangannya, kami harus menyesuaikan diri dengan selera pendengar saat ini,” kata Dygo.

Selain perubahan tren dan selera pendengar, Drive juga harus mengalami banyak pergantian personel, terutama vokalis. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Drive bisa membuktikan bahwa mereka dapat terus berkarya.

“Ada rasa bangga bisa bertahan di segala kondisi. Ada juga rasa tanggung jawab untuk membuat Drive tetap ada dan bisa lebih besar. Itu yang membuat kami terus bertahan,” ungkap Dygo. Hal tersebut pun juga disetujui oleh personel paling lama lainnya, Budi.