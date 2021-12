JAKARTA– Tak terasa sudah kurang lebih 16 tahun grup band Drive berkarya di belantika musik Indonesia. Menandai momen tersebut, band yang kini digawangi oleh Arizki sebagai vokalis itu melakukan rebranding atau transformasi besar-besaran ala mereka.

‘Wajah baru’ tersebut terwujudkan lewat perilisan album ‘re.viv.al’ (red: revival) yang menjadi awal dari fase ketiga perjalanan karir Drive. Yang pertama adalah era 2007- 2011, kedua 2011-2021, dan ketiga dimulai sejak 2018 ketika Arizki & Rudy Joe mulai bergabung.

Mengusung gaya bermusik yang lebih up beat dan terdengar nge-rock, Drive juga sekaligus menghadirkan sebuah karya berjudul ‘Love Can Be So Rough’ sebagai single pertama sekaligus lagu utama dalam album tersebut.

“Banyak temen-temen di Indonesia tau Drive ini dengan lagu slow dan mellow ya, padahal sebenernya drive sendiri dulu awal keluar adalah lagu2 up beat ya nge rock gitu”, kata Budi Raharjo yang akrab disapa Bhusdeq saat Live Instagram di @okezonecom , Kamis (16/12/2021) sore.

Sejatinya lirik lagu ’Love Can Be So Rough’ justru menjabarkan sisi lain dari cinta. Jika kebanyakan lagu memuja-muja indahnya cinta, di lagu ini cinta ditampilkan sesuai kenyataan: tidak mulus, penuh perjuangan, dan bahkan rahasia masa lalu.

“Kenyataannya, dalam suatu hubungan cinta, kita tidak bisa berharap dapat sesuatu yang sempurna. Manusia menyimpan banyak sisi kehidupan, jadi jangan melulu berharap kemulusan dari cinta” ungkap Arizki sang vokalis tentang makna lagu ‘Love Can Be So Rough.' Perubahan tidak hanya dari segi musikalitas saja, namun juga terjadi pada tema artwork album hingga logo band. Logo baru ini menyiratkan semangat bermusik tak lekang waktu sekaligus pencapaian kreatifitas tanpa batas. Selain terlihat orisinil dan imajinatif, kali ini Drive menampilkan seorang tokoh bernama Athena. Bahkan penciptaan tokoh ini juga diikuti dengan narasi mengenai latar belakang kehidupannya. “Athena ini sebenernya adalah salah satu nama dari tim kita. Lalu kita bilang ‘nama lu bagus juga’ akhirnya kita pakailah. Tapi selain itu, Athena ini juga melambangkan 2 sisi kehidupan yakni ada kalanya sedih dan bahagia, dan itu juga yang menandai perjalanan karir Drive selama ini”, jelas Bhusdeq. Sebagai bagian dari pembuatan album, Drive juga telah menyiapkan beberapa video content. Mulai dari music video, live session video, Drive in Drive, bahkan web-series. Semuanya dikemas dengan kualitas audio-video yang keren dan super kreatif. Album Drive ke-enam ini memang pantas disebut wajah baru Drive dan sangat layak untuk dinikmati. Lagu-lagu dengan komposisi dan lirik yang unik, serta suara vokal Arizki yang khas, apalagi dengan sistem audio surround Dolby Atmos, akan membawa anda menembus batas imajinasi.