HOME CELEBRITY MUSIK

Anji Manji Ceritakan Peran Sebenarnya di Band Drive

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:01 WIB
Anji Manji Ceritakan Peran Sebenarnya di Band Drive
Anji Manji soal Band Drive (Foto: IG Anji)
JAKARTA - Anji Manji buka suara mengenai pandangan publik terhadap perannya dalam band Drive sebelum ia meninggalkannya. Pelantun Bersama Bintang ini bahkan tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Anji menyampaikan hal ini melalui akun Instagram pribadinya @duniamanji yang baru-baru ini diunggah.

"Jangan membandingkan Drive semasih ada saya dan tidak ada saya. Hal itu membuat api dalam sekam terus menyala. Please, jangan!" tulis Anji Manji yang dikutip oleh MNC Portal Indonesia, Jumat (27/10/2023).

Anji Manji Ceritakan Peran Sebenarnya di Band Drive

Lebih lanjut, Anji menegaskan ia bukanlah pencipta lagu-lagu hits Drive selama kariernya.

"Saya hanya terlibat di lirik lagu Tak Terbalas, Bersama Bintang, Akulah Dia, Katakanlah, dan beberapa lagi (bisa dilihat di credits)," jelasnya.

Dalam keterangan postingannya, Anji juga membagikan percakapan antara dirinya dengan salah satu anggota Drive.

Seorang anggota Drive yang tidak disebutkan namanya mengaku merasa jengah dengan pandangan masyarakat tentang peran Anji dalam band.

"Terkesan Drive adalah lo (Anji). Ga ada lo Drive gak ada apa-apanya. Honestly, Eneg gue denger itu. Yang lain dianggap apa yaa sama orang-orang? Itu hal yang mesti dijelaskan." Ini percakapan saya dengan salah satu Personil Drive. Saya memahami maksudnya," ungkap Anji.

"Orang-orang selalu mengira saya lah yang membuat semua lagu-lagu Drive dan saya leader-nya. Padahal kami punya tugas masing-masing di band," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
