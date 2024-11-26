Masuk Nominasi IMA 2024, Pembuktian Meiska Adinda di Industri Musik

JAKARTA – Meiska Adinda merasa bersyukur masuk nominasi Breakthrough Artist of The Year di ajang Indonesian Music Awards (IMA) 2024. Menurutnya, pencapaian ini menjadi penutup tahun yang membanggakan sekaligus momen istimewa dalam perjalanan kariernya.

Dalam pernyataannya kepada media, Meiska mengungkapkan bahwa tahun 2024 adalah periode yang penuh tantangan dan dinamika. Sebagai penyanyi di bawah label Sony Music, ia tidak menyangka lagunya "Keras Kepala" berhasil mencapai 50 juta streaming di platform digital.

"Tahun ini cukup naik turun. Banyak momen bahagia, tapi ada juga deg-degannya. Lagu-lagu aku ternyata disukai banyak orang. Makasih banyak, semoga kalian nggak bosan dan selalu menunggu karya aku," ujar Meiska dalam acara Red Carpet IMA 2024 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Meiska menganggap nominasi di IMA 2024 sebagai bentuk penghargaan dari para pendengar dan penggemarnya, khususnya komunitas fans yang dikenal sebagai Meiteam.

"Nominasi ini simbol bahwa aku dihargai oleh pendengar aku, terutama Meiteam. Ini bentuk rasa terima kasih aku kepada mereka dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung," ungkapnya.

Tak cuma masuk nominasi, Meiska juga bisa tampil dalam IMA 2024. Ia membawakan lagu Keras Kepala yang viral di media sosial.

Meiska juga mengungkapkan rencana besarnya untuk tahun 2025. Ia berencana merilis karya dengan genre yang lebih bervariasi untuk memperkaya musikalitasnya sebagai penyanyi solo.

"Tahun depan pasti akan ada banyak perubahan. Sekarang sudah banyak musisi baru dengan genre yang beragam, jadi karyaku juga akan lebih bervariasi," ujarnya.

Tidak hanya itu, Meiska juga tengah mempersiapkan kolaborasi dengan musisi lain untuk memperluas cakupan karyanya. Meski belum menyebutkan nama rekan duetnya, ia memastikan bahwa kolaborasi tersebut sedang dalam tahap pembicaraan.

"Collab-nya masih dalam proses. Tunggu aja, di akhir tahun ini aku akan keluarkan karya baru," ungkapnya antusias.