KALI ini Okezone akan menghadirkan grup Band Drive untuk berbincang bersama di live Instagram 'Momen Tepat untuk Karya Hebat'. Yuk simak!

Ya, Anda bisa menyaksikan perbincangan menarik para personelnya, yakni Rizki Abdurahman, Budi Rahardjo, Dygo Pratama, dan Rudy Saputra, lewat akun @okezonecom, sekarang Kamis (16/12/2021), mulai pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

Band yang sudah berdiri sejak 2007 ini bakal membahas mengenai album mereka, re.viv.al, yang terdiri dari 5 lagu. Yakni Love Can Be So Rough, Anomali, To Be In Love, Kau Bukan Pusat Semesta, dan Revival!

re.viv.al adalah awal dari fase ketiga perjalanan karier Drive. Yang pertama era 2007-2011, kedua 2011-2021, dan ketiga dimulai 2021 ini. Prosesnya dimulai sejak 2018 ketika Rizki dan Rudy mulai bergabung.

Bersama Budi dan Dygo, mereka memantapkan kolaborasi dengan membuat 5 single dan 1 soundtrack film, sebelum akhirnya memutuskan membuat album ke-enam. Hasilnya, 4 lagu baru & 1 lagu lama yang diaransemen ulang.

Untuk para penggemar Drive, jangan sampai ketinggalan menyaksikan live Instagram bersama Okezone. Tentunya, host akan mengulik proses kreatif penggarapan album mereka serta hal menarik lain yang mungkin belum terungkap.

(dwk)