JAKARTA - Malam puncak Indonesian Music Awards (IMA) 2024 berlangsung dengan penuh kemeriahan, memberikan penghargaan kepada musisi-musisi terbaik Tanah Air. Acara yang digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pelaku musik ini tidak hanya menjadi ajang prestasi bagi para pemenang, tetapi juga membawa semangat baru bagi industri musik Indonesia.
Penghargaan dalam berbagai kategori, mulai dari Song of the Year, Collaboration of the Year, hingga Album of the Year, sukses mengapresiasi karya-karya luar biasa dari para musisi. Beberapa nama besar seperti Tiara Andini, Lesti Kejora, dan Bernadya turut mencatatkan namanya sebagai pemenang dalam acara ini.
Salah satu momen spesial adalah pemberian penghargaan Lifetime Achievement kepada legenda musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama, atas kontribusinya yang tak tergantikan dalam dunia musik Tanah Air.