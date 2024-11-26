Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |00:37 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024
Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Malam puncak Indonesian Music Awards (IMA) 2024 berlangsung dengan penuh kemeriahan, memberikan penghargaan kepada musisi-musisi terbaik Tanah Air. Acara yang digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pelaku musik ini tidak hanya menjadi ajang prestasi bagi para pemenang, tetapi juga membawa semangat baru bagi industri musik Indonesia.

Penghargaan dalam berbagai kategori, mulai dari Song of the Year, Collaboration of the Year, hingga Album of the Year, sukses mengapresiasi karya-karya luar biasa dari para musisi. Beberapa nama besar seperti Tiara Andini, Lesti Kejora, dan Bernadya turut mencatatkan namanya sebagai pemenang dalam acara ini.

Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024
Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024

Salah satu momen spesial adalah pemberian penghargaan Lifetime Achievement kepada legenda musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama, atas kontribusinya yang tak tergantikan dalam dunia musik Tanah Air.

Berikut daftar lengkap pemenang IMA 2024:

  1. Song of the Year: Kupu-Kupu - Tiara Andini 
  2. Collaboration of the Year: Bukan Karena Tak Cinta - Lesti & Judika 
  3. Breakthrough Artist of the Year: Salma Salsabil 
  4. Nada Sambung Pribadi of the Year: Setia - Dikta Wicaksono 
  5. Male Singer of the Year: Baale 
  6. Female Singer of the Year: Salma Salsabil 
  7. Duo/Group/Band of the Year: For Revenge 
  8. Alternative Song of the Year: Jangan Pernah Berubah - Coldiac 
  9. Throwback Hits of the Year: Cinderella - Radja 
  10. Social Media Artist of the Year: Lesti 
  11. Songwriter of the Year: Kupu-Kupu - Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa 
  12. Album of the Year: Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan - Bernadya 
  13. Dangdut/Pop Lokal of the Year: Insan Biasa - Lesti 
  14. Nada Sambung Pribadi Group/Duo of the Year: Cintaku Untukmu - Dewa Budjana ft Fadly & Putri Ariani 
  15. Langitku Artist of the Year: Intisore 
  16. Lifetime Achievement: Rhoma Irama

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement