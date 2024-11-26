Daftar Lengkap Pemenang Indonesian Music Awards 2024

JAKARTA - Malam puncak Indonesian Music Awards (IMA) 2024 berlangsung dengan penuh kemeriahan, memberikan penghargaan kepada musisi-musisi terbaik Tanah Air. Acara yang digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pelaku musik ini tidak hanya menjadi ajang prestasi bagi para pemenang, tetapi juga membawa semangat baru bagi industri musik Indonesia.

Penghargaan dalam berbagai kategori, mulai dari Song of the Year, Collaboration of the Year, hingga Album of the Year, sukses mengapresiasi karya-karya luar biasa dari para musisi. Beberapa nama besar seperti Tiara Andini, Lesti Kejora, dan Bernadya turut mencatatkan namanya sebagai pemenang dalam acara ini.

Salah satu momen spesial adalah pemberian penghargaan Lifetime Achievement kepada legenda musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama, atas kontribusinya yang tak tergantikan dalam dunia musik Tanah Air.

Berikut daftar lengkap pemenang IMA 2024:

Song of the Year: Kupu-Kupu - Tiara Andini Collaboration of the Year: Bukan Karena Tak Cinta - Lesti & Judika Breakthrough Artist of the Year: Salma Salsabil Nada Sambung Pribadi of the Year: Setia - Dikta Wicaksono Male Singer of the Year: Baale Female Singer of the Year: Salma Salsabil Duo/Group/Band of the Year: For Revenge Alternative Song of the Year: Jangan Pernah Berubah - Coldiac Throwback Hits of the Year: Cinderella - Radja Social Media Artist of the Year: Lesti Songwriter of the Year: Kupu-Kupu - Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa Album of the Year: Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan - Bernadya Dangdut/Pop Lokal of the Year: Insan Biasa - Lesti Nada Sambung Pribadi Group/Duo of the Year: Cintaku Untukmu - Dewa Budjana ft Fadly & Putri Ariani Langitku Artist of the Year: Intisore Lifetime Achievement: Rhoma Irama

