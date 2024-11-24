Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lesti Kejora, Juicy Luicy hingga Nadhif Basalamah Akan Memeriahkan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |16:59 WIB
Lesti Kejora, Juicy Luicy hingga Nadhif Basalamah Akan Memeriahkan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024
Lesti Kejora, Juicy Luicy hingga Nadhif Basalamah akan memeriahkan malam puncak Indonesian Music Awards 2024. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) 2024 akan segera hadir setelah sukses di tahun sebelumnya, RCTI bersama Langit Musik kembali menyelenggarakan malam puncak apresiasi bergensi bagi insan musik Tanah Air. Acara yang menjadi ajang penghargaan bagi musisi-musisi terbaik di Indonesia ini akan digelar pada Senin 25 November 2024, pukul 21.15 WIB, secara langsung di RCTI. 

Malam penghargaan ini juga menjadi momen untuk memberikan apresiasi tinggi bagi musisi Tanah Air yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa dalam industri musik Indonesia. 

Selain itu, IMA 2024 memberikan penghargaan kepada para musisi yang telah berkontribusi dalam mengembangkan industri musik Indonesia. Dengan 16 kategori yang akan diperebutkan, acara ini menjadi bukti nyata betapa besar penghargaan untuk karya-karya musik tanah air yang telah menginspirasi jutaan orang.

Dari 16 Kategori Penghargaan IMA 2024, Berikut adalah kategori-kategori yang akan diberikan pada malam puncak Indonesian Music Awards 2024, yaitu Song of the Year, Collaboration of the Year, Breakthrough Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Album of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter of the Year, NSP of the Year, NSP Group/Duo of the Year, Dangdut/Pop Lokal of the Year, Langitku Artist of the Year, dan Lifetime Achievement.

Dengan kategori yang beragam ini, para musisi dari berbagai genre akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kontribusi mereka dalam dunia musik.

