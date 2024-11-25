Sinopsis Film Angel Has Fallen, Bobolnya Pertahanan AS

JAKARTA - Sinopsis film Angel Has Fallen akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Angel Has Fallen adalah film aksi cerita seru asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2019. Film berdurasi 121 menit ini merupakan bagian ketiga dari seri film Has Fallen, setelah Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016).

Angel Has Fallen disutradarai oleh Ric Roman dan dibintangi sederet aktor aktris Hollywood seperti Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte, dan Danny Huston.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 38% dari 190 ulasan, dengan rata - rata 5,10/10.

Sinopsis Film Angel Has Fallen

Mike Banning merupakan agen rahasia yang sebelumnya berhasil menyelamatkan Presiden dari serangan teroris. Kini, ia mendapat kepercayaan penuh dari pihak Gedung Putih untuk melindungi dan mengawal Presiden Allan Trumbull. Dari banyaknya pengalaman, Presiden Allan pun sangat percaya bahwa Mike dapat melindunginya.

Suatu hari, ketika Presiden Allan sedang bersantai di Danau Queen, rombongannya diserang oleh ratusan drone bersenjata yang datang entah dari mana. Semua pasukan pengawal presiden tewas di tempat, kecuali Mike dan Presiden yang selamat setelah bersembunyi di dalam air.

Alih-alih mendapatkan pujian karena berhasil menyelamatkan nyawa presiden, Mike malah dituduh sebagai otak di balik serangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan agen FBI yang menemukan bukti DNA Mike pada senjata penyerangan, serta menemukan uang sebesar $10 juta di salah satu bank di Rusia.

Menyadari namanya tercemar, Mike bertekad untuk membuktikan kepada FBI bahwa dia tidak terlibat dalam serangan tersebut. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Clay Banning, ayah Mike, seorang veteran perang Vietnam yang dianggap setengah gila.

Karena statusnya yang kini resmi menjadi buronan, Mike terpaksa melarikan diri dari agen-agen pemerintah yang berusaha menangkapnya.