Dewi Gita dan Dewi Perssik Pernah Berseteru Gara-Gara Ciuman Armand Maulana

JAKARTA - Dewi Gita dan Dewi Perssik ternyata pernah ‘berseteru’ di masa lalu. Hal itu dipicu insiden ciuman sang pedangdut dengan Armand Maulana yang viral pada 23 Agustus 2007.

Momen ciuman itu terjadi ketika Dewi Perssik dan Gigi berduet dalam acara ulang tahun sebuah media infotainment. Saat lampu panggung padam, mereka saling memberikan ciuman di pipi masing-masing.

Namun ciuman persahabatan itu malah menuai persepsi negatif. Dewi Gita mengaku, Dewi Perssik langsung meminta maaf ketika foto itu viral.

"Waktu itu sempat viral. Lo dicium laki gue (Armand Maulana) di atas panggung. Itu lo sampai minta maaf ke gue," ujar pelantun Penari tersebut dikutip dari program Pagi Pagi Ambyar, pada Selasa (19/11/2024).

Mendengar penjelasan Dewi Gita tersebut, Dewi Perssik tampak bingung. Dia tak merasa pernah mencium vokalis Gigi tersebut dan memastikan tak pernah menggoda suami orang.