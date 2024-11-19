Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Gita dan Dewi Perssik Pernah Berseteru Gara-Gara Ciuman Armand Maulana

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:05 WIB
Dewi Gita dan Dewi Perssik Pernah Berseteru Gara-Gara Ciuman Armand Maulana
Dewi Gita dan Dewi Perssik Pernah Berseteru Gara-Gara Ciuman Armand Maulana. (Foto: Instagram/@dewigita01)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Gita dan Dewi Perssik ternyata pernah ‘berseteru’ di masa lalu. Hal itu dipicu insiden ciuman sang pedangdut dengan Armand Maulana yang viral pada 23 Agustus 2007.

Momen ciuman itu terjadi ketika Dewi Perssik dan Gigi berduet dalam acara ulang tahun sebuah media infotainment. Saat lampu panggung padam, mereka saling memberikan ciuman di pipi masing-masing.

Namun ciuman persahabatan itu malah menuai persepsi negatif. Dewi Gita mengaku, Dewi Perssik langsung meminta maaf ketika foto itu viral. 

"Waktu itu sempat viral. Lo dicium laki gue (Armand Maulana) di atas panggung. Itu lo sampai minta maaf ke gue," ujar pelantun Penari tersebut dikutip dari program Pagi Pagi Ambyar, pada Selasa (19/11/2024).

Mendengar penjelasan Dewi Gita tersebut, Dewi Perssik tampak bingung. Dia tak merasa pernah mencium vokalis Gigi tersebut dan memastikan tak pernah menggoda suami orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/17/205/1831815/ditantang-nyinden-lagu-jawa-dewi-gita-susah-pisan-C5Vmcp90Fk.jpg
Ditantang Nyinden Lagu Jawa, Dewi Gita: Susah Pisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/08/28/386/1031037/BeBJgldxzp.jpg
Duet Bareng Suami, Dewi Gita: Kayak Ngelahirin Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/03/18/386/436282/Yte59BBXdT.jpg
Alasan Dewi Gita 'Telantarkan' Proyek Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186006//mudy_taylor-pv2I_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Alami Sesak Napas sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186001//inara_rusli_dan_insanul_fahmi-WSHp_large.jpg
Gus Mahrus Benarkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah Menikah Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185982//dahlia_poland-E8yz_large.jpg
Dahlia Poland Pilih Ngekos usai Gugat Cerai Fandy Christian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement