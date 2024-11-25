Foto Berduaan di Kamar Tersebar, Dewi Perssik Bantah Pacaran dengan Berondong

JAKARTA - Penyanyi dangdut Dewi Perssik menanggapi soal dugaan pacaran dengan berondong usai beredarnya foto berduaan di kamar.

Foto tersebut langsung tengah heboh di Facebook. Di situ terlihat Dewi Perssik mengenakan gaun yang cukup seksi berwarna merah, ia berpose menatap ke arah kamera bersama seorang pria.

Namun perempuan yang akrab disapa Depe ini tegas membantahnya. Melalui unggahannya di Instagram, Dewi Perssik menjelaskan bahwa akun Facebook Dewi Perssik sudah lama tidak aktif.

"Aku punya FB tapi sayangnya gak aktif say. Jangan percaya kalau ada FB yang mengatasnamakan aku trus aktif banget," jelas Dewi Perssik di kolom caption di Instagram @dewiperssik9, pada Minggu (24/11/2024).

Ia juga turut menandai akun Instagram pria yang berfoto bareng Dewi Perssik yaitu @ndiisaputra_33 yang tak lain merupakan timnya.

"Ini teamku.. anak didikku.. dan team buatku itu sudah seperti keluarga," ungkap Dewi Perssik.

Dewi Perssik juga menegaskan bahwa lelaki tersebut bukan berondong dan tidak memiliki perasaan kepada dirinya.