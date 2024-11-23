Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Raja Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Loving Pablo akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Loving Pablo, yang dikenal secara internasional dengan judul Escobar, adalah film biografi drama kriminal berbahasa Inggris produksi Spanyol tahun 2017.

Film ini disutradarai oleh Fernando León de Aranoa dan diadaptasi dari memoar karya Virginia Vallejo berjudul Loving Pablo, Hating Escobar.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 48 ulasan, dengan rating rata-rata tertimbang sebesar 4,82/10.

Sinopsis Film Loving Pablo

Film ini pertama kali ditayangkan di luar kompetisi dalam ajang Venice International Film Festival ke-74 dan masuk dalam kategori Special Presentations di Toronto International Film Festival 2017.