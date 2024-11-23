Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Raja Narkoba

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |20:08 WIB
Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Raja Narkoba
Sinopsis Film Loving Pablo, Kisah Cinta Raja Narkoba (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Loving Pablo akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Loving Pablo, yang dikenal secara internasional dengan judul Escobar, adalah film biografi drama kriminal berbahasa Inggris produksi Spanyol tahun 2017. 

Film ini disutradarai oleh Fernando León de Aranoa dan diadaptasi dari memoar karya Virginia Vallejo berjudul Loving Pablo, Hating Escobar.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 48 ulasan, dengan rating rata-rata tertimbang sebesar 4,82/10.

Sinopsis Film Loving Pablo
Sinopsis Film Loving Pablo

Film ini pertama kali ditayangkan di luar kompetisi dalam ajang Venice International Film Festival ke-74 dan masuk dalam kategori Special Presentations di Toronto International Film Festival 2017.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement