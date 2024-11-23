Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Yakin Hak Asuh Anak Akan Jatuh ke Tangannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |06:01 WIB
Kimberly Ryder Yakin Hak Asuh Anak Akan Jatuh ke Tangannya
Kimberly Ryder Yakin Hak Asuh Anak Akan Jatuh ke Tangannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proses perceraian Kimberly Ryder dengan Edward Akbar segera mencapai babak akhir. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijadwalkan akan memutuskan perkara ini pada 29 November 2024, setelah sempat mengalami penundaan.

Kuasa hukum Kimberly, Machi Ahmad, optimis kliennya akan mendapatkan hak asuh kedua anak mereka. Ia mengungkapkan bahwa selama ini Kimberly yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anak-anaknya, termasuk memberikan nafkah.

"Saya sangat optimis hak asuh anak akan diberikan kepada Kim. Sampai saat ini, Kim yang menafkahi anak-anak," ujar Machi Ahmad saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan.

Kimberly Ryder Yakin Hak Asuh Anak Akan Jatuh ke Tangannya
Kimberly Ryder Yakin Hak Asuh Anak Akan Jatuh ke Tangannya

Kepercayaan diri Kimberly semakin kuat karena majelis hakim telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Edward Akbar sebelumnya.

"Kita optimis karena eksepsi dari tergugat sudah ditolak," tambah Machi.

Machi juga menjelaskan bahwa Kimberly telah memberikan bukti-bukti kepada majelis hakim berupa transferan yang menunjukkan bahwa ia yang selama ini menanggung sebagian besar biaya rumah tangga dan kebutuhan anak-anak.

"Kami sudah menyerahkan bukti transfer kepada hakim, yang menunjukkan bahwa Kim lebih banyak mengeluarkan biaya untuk rumah tangga," lanjutnya.

Selain mengajukan hak asuh anak, Kimberly juga meminta nafkah anak dari Edward Akbar sebesar Rp40 juta untuk dua anak mereka.

"Kim meminta nafkah anak sekitar Rp40 juta untuk dua anak. Tapi, tentu keputusan akhir tetap ada di tangan majelis hakim," ungkap Machi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159333/steffi_zamora-VBCe_large.jpg
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158581/kimberly_ryder-yOoh_large.jpg
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155109/kimberly_ryder-oFCn_large.jpg
Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142915/kimberley_ryder-J7KD_large.JPG
Kimberly Rdyer Batal Berangkat Haji Tahun Ini: Agak Stres, Mungkin Belum Dipanggil Allah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142671/kimberly_ryder-vwOY_large.jpg
Kimberly Ryder Akui Dekat dengan Baim Wong: Lagi Ada Proyek Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142086/kimberly_ryder-KUM4_large.jpg
Biodata dan Agama Kimberly Ryder yang Kini Dijodohkan dengan Baim Wong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement