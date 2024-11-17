Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Curhat Sulit Bertemu Anak, Kimberly Ryder: Tinggal Telepon, Menyebalkan 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:04 WIB
Edward Akbar Curhat Sulit Bertemu Anak, Kimberly Ryder: Tinggal Telepon, Menyebalkan 
Edward Akbar curhat sulit bertemu anak, Kimberly Ryder bilang tinggal telepon. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder menanggapi soal keluhan suaminya, Edward Akbar yang curhat di media sosial. Edward mengaku sulit bertemu dengan sang anak.

Diketahui kedua anak mereka tinggal bersama Kimberly Ryder selama proses perceraiannya dengan Edward Akbar.

Kimberly Ryder mengaku tidak pernah mempermasalahkan soal anak, apalagi menyulitkan Edward Akbar bertemu dengan anak mereka.

"Apa yang dipermasalahin, mau ketemu tinggal telepon ngomong kapan mau ketemu kapan," kata Kimberly Ryder di kawasan Karawaci, Tangerang, Sabtu (16/11/2024).

Kimberly Ryder lantas menganggap sikap yang diperlihatkan suaminya itu lucu dan menyebalkan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
