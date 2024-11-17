Kimberly Ryder Bingung, Edward Akbar yang Dulu Family Man Kini Berubah

Kimberly Ryder bingung, Edward Akbar yang dulu family man kini berubah. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Proses perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar diwarnai dengan beberapa drama di dalamnya. Salah satunya soal Edward Akbar yang curhat sulit bertemu kedua anak mereka yang kini tengah tinggal bersama Kimberly Ryder.

Dengan perubahan sikap Edward Akbar, Kimberly Ryder mengaku bingung. Sebab selama menikah, Edward Akbar itu terlihat seperti family man.

"Ya kan selama ini tahunya sayang banget sama anak, peka banget sama anak. Cuma kan malah kemana sekarang," kata Kimberly Ryder di kawasan Karawaci, Tangerang, Sabtu (16/11/2024).

"Perubahannya ya itu, selama nikah tahunya dia sayang banget sama anak, sama keluarga family man banget," kata Kimberly Ryder.

Padahal, kakak Natasha Ryder itu ingin perpisahannya dengan Edward Akbar ditempuh secara baik-baik.

"Cuma kok jadinya nggak baik-baik. Padahal, penginnya baik-baik," kata Kimberly Ryder.

Kimberly Ryder juga heran dengan sikap Edward Akbar yang ingin bertemu anak, tapi tidak pernah menghubungi anak-anaknya.

Bahkan, nomor Kimberly Ryder saja diblokir oleh keponakan Tamara Bleszynski tersebut.