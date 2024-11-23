Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |08:35 WIB
Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina
Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman angkat bicara terkait dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan transgender Isa Zega. Kasus ini mencuat setelah Isa Zega membagikan foto dirinya tengah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah, mengenakan pakaian perempuan lengkap dengan hijab.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ustadz Derry mengaku baru memberikan tanggapan karena sebelumnya tidak mengenal sosok Isa Zega, yang nama aslinya adalah Sahrul.

"Jujur, awalnya saya bingung, Syahrul itu siapa. Saya coba cari tahu, ternyata dia memang seorang transgender," ungkap Ustadz Derry dalam unggahan di Instagram @derrysulaiman, Sabtu (23/11/2024).

Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina
Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina

Menurut Ustadz Derry, siapapun yang menentang ketetapan Allah akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya.

"Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Kalau seseorang tidak menerima ketetapan Allah, hidupnya pasti akan sulit, penuh penderitaan, dan kehinaan," jelasnya.

Kasus ini bukan pertama kalinya Isa Zega menunaikan umrah dengan berpakaian seperti perempuan. Namun, baru kali ini aksinya menuai kecaman luas. Sosok yang dikenal sebagai selebgram dengan julukan "Mami Online" ini akhirnya menghadapi konsekuensi serius atas tindakannya.

"Tampil di depan Ka’bah dengan hijab seperti itu jelas merupakan perbuatan yang sudah melewati batas," ujar Ustadz Derry.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137589/shandy_purnamasari-oFHK_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,5 Tahun Penjara, Shandy Purnamasari Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137570/isa_zega-brKx_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE Bos Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136993/isa_zega-gGOk_large.jpg
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135091/isa_zega-MmZx_large.jpg
Isa Zega Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133365/isa_zega-Zxbu_large.jpg
Sidang Isa Zega, Roy Suryo Hadir sebagai Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126158/shandy_purnamasari-l0iB_large.jpg
Shandy Purnamasari Rugi Belasan Miliar Akibat Unggahan Isa Zega di Media Sosial
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement