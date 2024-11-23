Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina

Isa Zega Umrah dengan Hijab, Ustadz Derry Sulaiman : Dia Akan Menderita dan Terhina (Foto: ist)

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman angkat bicara terkait dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan transgender Isa Zega. Kasus ini mencuat setelah Isa Zega membagikan foto dirinya tengah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah, mengenakan pakaian perempuan lengkap dengan hijab.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ustadz Derry mengaku baru memberikan tanggapan karena sebelumnya tidak mengenal sosok Isa Zega, yang nama aslinya adalah Sahrul.

"Jujur, awalnya saya bingung, Syahrul itu siapa. Saya coba cari tahu, ternyata dia memang seorang transgender," ungkap Ustadz Derry dalam unggahan di Instagram @derrysulaiman, Sabtu (23/11/2024).

Menurut Ustadz Derry, siapapun yang menentang ketetapan Allah akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya.

"Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Kalau seseorang tidak menerima ketetapan Allah, hidupnya pasti akan sulit, penuh penderitaan, dan kehinaan," jelasnya.

Kasus ini bukan pertama kalinya Isa Zega menunaikan umrah dengan berpakaian seperti perempuan. Namun, baru kali ini aksinya menuai kecaman luas. Sosok yang dikenal sebagai selebgram dengan julukan "Mami Online" ini akhirnya menghadapi konsekuensi serius atas tindakannya.

"Tampil di depan Ka’bah dengan hijab seperti itu jelas merupakan perbuatan yang sudah melewati batas," ujar Ustadz Derry.