HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Dituduh Menistakan Agama, Nikita Mirzani Siap Jemput di Bandara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:50 WIB
Isa Zega Dituduh Menistakan Agama, Nikita Mirzani Siap Jemput di Bandara
Isa Zega Dituduh Menistakan Agama, Nikita Mirzani Siap Jemput di Bandara (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA Isa Zega, yang dikenal sebagai transgender, menuai kontroversi setelah menjalani ibadah umrah dengan mengenakan busana perempuan. Hal ini membuat banyak pihak geram, termasuk artis Nikita Mirzani.

Isa Zega dituduh melakukan penistaan agama, hingga anggota DPR RI Mufti Anam meminta pihak kepolisian segera menangkapnya. Di tengah polemik ini, Nikita Mirzani juga mengungkapkan kemarahannya secara terbuka melalui Instagram story pribadinya.

Nikita bahkan menyatakan siap menjemput Isa Zega langsung di bandara sepulangnya dari umrah.

Isa Zega Dituduh Menistakan Agama, Nikita Mirzani Siap Jemput di Bandara
Isa Zega Dituduh Menistakan Agama, Nikita Mirzani Siap Jemput di Bandara

"Cus pulang, ayo! Gua temuin lu nanti di bandara," kata Nikita melalui akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Rabu (20/11/2024).

Permusuhan antara Nikita dan Isa Zega ternyata bukan hal baru. Nikita merasa kesal karena Isa kerap mengolok-olok anaknya.

"Gue udah gedeg banget sama elu. Ngata-ngatain anak gue mulu ya. Nah ini saatnya, kelar hidup lo," tegas Nikita dengan nada emosional.

Tak hanya melontarkan ancaman, Nikita bahkan membagikan jadwal kepulangan Isa Zega. Ia menyebutkan bahwa Isa akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.30 WIB dengan penerbangan Malaysia Airlines.

"Harusnya malam ini elu packing buat pulang dari Jeddah ke Jakarta. Tiket udah dibeliin kan? Besok jam setengah 3 sore, elu sudah ada di Bandara Soekarno Hatta," tambah Nikita.

 

Halaman:
1 2
